賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

▲巴特勒加入後，勇士戰績一飛沖天。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與火箭將在今年季後賽首輪正面交鋒，這對西區「宿敵」過去10年在季後賽曾4度交手，勇士取得4勝0敗佔據絕對優勢，雙方「恩怨情仇」累積至今，極具話題性。根據《Bovada》公布的最新系列賽賠率，第7種子勇士被看好晉級，賠率為-175，火箭則為+150。

回顧過往對戰紀錄，勇士自2015年起連續4次在季後賽淘汰火箭：

• 2015年季後賽：勇士4比1勝出

• 2016年季後賽：勇士4比1勝出

• 2018年季後賽：勇士4比3驚險晉級

• 2019年季後賽：勇士4比2再度勝出

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▲勇士與火箭季後賽再度交鋒，雙方過去恩怨重燃。（圖／達志影像／美聯社）

其中最具話題性的莫過於2018年西區冠軍賽，當時火箭在系列賽3勝2敗領先，主將保羅（Chris Paul）因傷缺陣，最終勇士成功逆轉。搶七大戰中，火箭更罕見連續投丟27記三分球，痛失好局慘成歷史性崩盤。

2019年，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣下，G6下半場狂轟33分，親手送火箭出局。近期雙方又添「新仇」，上周例行賽中，火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）與柯瑞在場上爆發言語衝突，該役火箭最終勝出，也讓即將展開的系列賽增添更多「對抗」情節。

根據《Bovada》公布的最新系列賽賠率，第7種子勇士被看好晉級，賠率為-175，火箭則為+150，顯示市場普遍看好勇士繼續掌握系列戰主導權。

▲巴特勒強大的單打能力，替勇士帶來優勢。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在巴特勒（Jimmy Butler）季中加盟後戰績一飛沖天，主帥柯爾（Steve Kerr）近日也談到球隊進攻風格的轉變，提到「巴特勒模式」對團隊影響深遠，「我們有柯瑞帶來的移動與節奏，但我們現在也成為一支非常擅長單打的球隊。這其實有很大的優勢——能靠單打製造犯規、走上罰球線，不需設那麼多掩護也能創造進攻機會。」

如今勇士兩大核心依然在陣中，柯瑞與格林（Draymond Green）能否第5度淘汰火箭？還是火箭憑藉近年建立的防守體系成功封鎖灣區大軍，改寫對戰歷史？外界高度矚目。

▲勇士兩大核心柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）