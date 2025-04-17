運動雲

>

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒加入後，勇士戰績一飛沖天。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與火箭將在今年季後賽首輪正面交鋒，這對西區「宿敵」過去10年在季後賽曾4度交手，勇士取得4勝0敗佔據絕對優勢，雙方「恩怨情仇」累積至今，極具話題性。根據《Bovada》公布的最新系列賽賠率，第7種子勇士被看好晉級，賠率為-175，火箭則為+150。

回顧過往對戰紀錄，勇士自2015年起連續4次在季後賽淘汰火箭：
• 2015年季後賽：勇士4比1勝出
• 2016年季後賽：勇士4比1勝出
• 2018年季後賽：勇士4比3驚險晉級
• 2019年季後賽：勇士4比2再度勝出

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士與火箭季後賽再度交鋒，雙方過去恩怨重燃。（圖／達志影像／美聯社）

其中最具話題性的莫過於2018年西區冠軍賽，當時火箭在系列賽3勝2敗領先，主將保羅（Chris Paul）因傷缺陣，最終勇士成功逆轉。搶七大戰中，火箭更罕見連續投丟27記三分球，痛失好局慘成歷史性崩盤。

2019年，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣下，G6下半場狂轟33分，親手送火箭出局。近期雙方又添「新仇」，上周例行賽中，火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）與柯瑞在場上爆發言語衝突，該役火箭最終勝出，也讓即將展開的系列賽增添更多「對抗」情節。

根據《Bovada》公布的最新系列賽賠率，第7種子勇士被看好晉級，賠率為-175，火箭則為+150，顯示市場普遍看好勇士繼續掌握系列戰主導權。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒強大的單打能力，替勇士帶來優勢。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在巴特勒（Jimmy Butler）季中加盟後戰績一飛沖天，主帥柯爾（Steve Kerr）近日也談到球隊進攻風格的轉變，提到「巴特勒模式」對團隊影響深遠，「我們有柯瑞帶來的移動與節奏，但我們現在也成為一支非常擅長單打的球隊。這其實有很大的優勢——能靠單打製造犯規、走上罰球線，不需設那麼多掩護也能創造進攻機會。」

如今勇士兩大核心依然在陣中，柯瑞與格林（Draymond Green）能否第5度淘汰火箭？還是火箭憑藉近年建立的防守體系成功封鎖灣區大軍，改寫對戰歷史？外界高度矚目。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士兩大核心柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士火箭柯瑞巴特勒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

徐翔聖本季初登板　中繼1局無失分最快飆147

徐翔聖本季初登板　中繼1局無失分最快飆147

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

獨行俠預計給重傷厄文3年新約　與戴維斯、惹議總管同時到期

獨行俠預計給重傷厄文3年新約　與戴維斯、惹議總管同時到期

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

熱門新聞

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

賭盤看好勇士！過去10年4度淘汰火箭　巴特勒帶來單打優勢

布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

讀者回應

﻿

熱門新聞

110年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

2賭盤看好勇士！巴特勒帶來單打優勢

3布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

4湖人季後賽名單確定！布朗尼扮「蟻人」

5再封鎖富邦27上27下　布雷克：沒有太慌張

最新新聞

1該多投三分？巴特勒拒當射手

2賭盤看好勇士！巴特勒帶來單打優勢

310年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

4再封鎖富邦27上27下　布雷克：沒有太慌張

5布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366