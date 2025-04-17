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湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

記者游郁香／綜合報導

湖人正式敲定今年季後賽名單，他們20日將在主場迎戰灰狼，展開首輪系列賽。據《ESPN》的消息，雙向合約球員傑米森三世（Trey Jemison III）與科洛科（Christian Koloko）並未在例行賽結束前獲正式合約，依據聯盟規定，兩人無法在季後賽登場。

儘管無法出賽，傑米森與科洛科仍會隨隊參與訓練與戰術準備。傑米森本季出賽22場，場均貢獻2.6分、2.8籃板與0.4阻攻；科洛科則出戰35場，場均2.4分、2.5籃板與0.4助攻。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人天王詹姆斯的身體狀況備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

在這兩位中鋒缺陣之下，湖人目前僅剩海耶斯（Jaxson Hayes）與倫恩（Alex Len）兩位「正牌」中鋒，預計芬尼－史密斯（Dorian Finney-Smith）與八村壘將在季後賽分擔內線重任。

《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人今日針對灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的進攻風格進行模擬訓練，由米爾頓（Shake Milton）與「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）輪流扮演「蟻人」，引起熱議。

疑似在例行賽關門戰再次感到左腹股溝不適的洛城天王詹姆斯（LeBron James），今日練習時左腿戴著護套，他即將首次在季後賽交手灰狼。

▲▼詹姆斯之子布朗尼此戰打滿末節，上演滯空拉桿上籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人確定季後賽名單，布朗尼在訓練中扮演艾德華茲協助備戰。（圖／達志影像／美聯社）

能與詹姆斯在季後賽交鋒，艾德華茲表示，「能和他對位意義重大，兄弟。他大概會被認為是史上最偉大的球員之一。想要把他從季後賽中淘汰，這會是一場硬仗，但肯定會是一段有趣的旅程。」

灰狼方面同樣積極備戰，安排老將英格斯（Joe Ingles）在訓練中模擬「金童」唐西奇（Luka Doncic）的打法，提升團隊面對強敵的應變能力。

▲▼灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼主將艾德華茲表示，與詹姆斯對決將是一段艱難但精彩的旅程。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人灰狼詹姆斯布朗尼米爾頓艾德華茲

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