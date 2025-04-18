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杜蘭特掰了？太陽轉型防守隊　老闆坦承打造出夢幻隊卻無法贏

記者游郁香／綜合報導

擁有3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal）的鳳凰城太陽，本季僅繳出36勝46敗，連附加賽都沒打進去，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今（18）日在記者會上坦承，這是一個「尷尬」、「糟透了」的賽季，更直言自己2年前打造出夢幻隊，而非「實際能贏球」的球隊 。

伊許比亞在記者會上直言，他從今年1月起就「非常不喜歡」目前這支高薪打造的太陽隊，「我想讓大家對球隊感到驕傲，這支球隊必須有和鳳凰城類似的身份認同，有韌性、有決心、有工作態度、有拚勁、有快樂。我們這一季完全沒有。」

▲▼太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽在無緣附加賽後，很快開除了總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

為了徹底重整，太陽已經啟動第1步改革，在本季例行賽關門戰敗給國王後，開除了總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）。這個舉動只是「全面改革」的開端，自伊許比亞2023年以約40億美元收購球隊後，太陽就一路下滑。

這位自信滿滿的45歲老闆坦承，自己兩年前在打造球隊基礎方面做得不好，當時更像是在組建一支「夢幻籃球隊」，而非「實際能贏球」的球隊。

太陽本季防守效率從去年的第13名暴跌至聯盟第27，重建方向也逐漸明朗。伊許比亞、執行長巴特斯坦（Josh Bartelstein）與總經理瓊斯（James Jones）都明言，未來將以「防守」為球隊重建核心。這也不免讓外界揣測，他們對於2023-24賽季只讓防守派總教練佛蓋爾（Frank Vogel）執教一季就解僱他，現在是否感到後悔。

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特本季場均26.6分，是太陽最具交易價值的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

球隊陣容部分，伊許比亞已明確表態布克是球隊「非賣品」，然而對於2屆FMVP杜蘭特與畢爾則保留彈性空間。

杜蘭特明年合約到期，本季仍繳出場均26.6分的高水準表現，是太陽目前最具交易價值的籌碼。相對的，31歲的畢爾仍有兩年、年薪逾5千萬美元的合約在身，但場上表現明顯下滑，太陽若想出清這筆合約恐難度不小。

在被問到對杜蘭特未來的規劃時，瓊斯回應，「我們現在在戰績上還沒達到我們想要的位置，這代表我們必須檢視所有事情，但很多變動都會是為了球隊的最大利益。」伊許比亞最後則向太陽球迷承諾，「我向你們保證，我們一定會贏得總冠軍。」

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽總經理瓊斯表態將做出符合球隊最大利益的變動。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽杜蘭特布克伊許比亞

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