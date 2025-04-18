杜蘭特掰了？太陽轉型防守隊　老闆坦承打造出夢幻隊卻無法贏

"The biggest mistake was not running and setting the tone and identity and kind of allow it to kind of going as it was going and not say hey we're going to take the bull by the horns and say this is what we believe and we're going to go all in this way." Mat Ishbia when asked… pic.twitter.com/dBfKw4ty2T — Duane Rankin (@DuaneRankin) April 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

擁有3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal）的鳳凰城太陽，本季僅繳出36勝46敗，連附加賽都沒打進去，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今（18）日在記者會上坦承，這是一個「尷尬」、「糟透了」的賽季，更直言自己2年前打造出夢幻隊，而非「實際能贏球」的球隊 。

伊許比亞在記者會上直言，他從今年1月起就「非常不喜歡」目前這支高薪打造的太陽隊，「我想讓大家對球隊感到驕傲，這支球隊必須有和鳳凰城類似的身份認同，有韌性、有決心、有工作態度、有拚勁、有快樂。我們這一季完全沒有。」

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▲太陽在無緣附加賽後，很快開除了總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

為了徹底重整，太陽已經啟動第1步改革，在本季例行賽關門戰敗給國王後，開除了總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）。這個舉動只是「全面改革」的開端，自伊許比亞2023年以約40億美元收購球隊後，太陽就一路下滑。

這位自信滿滿的45歲老闆坦承，自己兩年前在打造球隊基礎方面做得不好，當時更像是在組建一支「夢幻籃球隊」，而非「實際能贏球」的球隊。

太陽本季防守效率從去年的第13名暴跌至聯盟第27，重建方向也逐漸明朗。伊許比亞、執行長巴特斯坦（Josh Bartelstein）與總經理瓊斯（James Jones）都明言，未來將以「防守」為球隊重建核心。這也不免讓外界揣測，他們對於2023-24賽季只讓防守派總教練佛蓋爾（Frank Vogel）執教一季就解僱他，現在是否感到後悔。

▲杜蘭特本季場均26.6分，是太陽最具交易價值的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

球隊陣容部分，伊許比亞已明確表態布克是球隊「非賣品」，然而對於2屆FMVP杜蘭特與畢爾則保留彈性空間。

杜蘭特明年合約到期，本季仍繳出場均26.6分的高水準表現，是太陽目前最具交易價值的籌碼。相對的，31歲的畢爾仍有兩年、年薪逾5千萬美元的合約在身，但場上表現明顯下滑，太陽若想出清這筆合約恐難度不小。

在被問到對杜蘭特未來的規劃時，瓊斯回應，「我們現在在戰績上還沒達到我們想要的位置，這代表我們必須檢視所有事情，但很多變動都會是為了球隊的最大利益。」伊許比亞最後則向太陽球迷承諾，「我向你們保證，我們一定會贏得總冠軍。」

▲太陽總經理瓊斯表態將做出符合球隊最大利益的變動。（圖／達志影像／美聯社）