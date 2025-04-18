該多投三分？巴特勒拒當射手　「寧願上籃或傳給比我會投的人」

▲巴特勒不靠三分得分，表態拒當射手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

巴特勒（Jimmy Butler）雖在對灰熊的附加賽投進2記三分球、率勇士以121比116挺進季後賽，但他賽後明確表態，這場比賽的外線火力只是例外，他不打算改變自己的進攻方式，「我更喜歡切入禁區上籃，或把球傳給隊上可能比我更會投的隊友。」

此役巴特勒三分球4投2中，全場砍下38分，其中禁區內投籃16投10中、12罰8中。他目前生涯三分命中率為32.8%，2024-25賽季場均僅0.6顆三分，生涯最高也不過是在2018-19賽季效力灰狼時的1.7顆。

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巴特勒明確表態，外界不應期待他成為像搭檔柯瑞（Stephen Curry）那樣的三分射手，「我會投，我只是選擇不投三分。我更喜歡切入禁區上籃，或把球傳給隊上可能比我更會投的隊友。我知道你們和其他人都想看我多投三分，但我喜歡上籃。」

▲巴特勒表示柯瑞是他的蝙蝠俠，自己可以當羅賓。（圖／達志影像／美聯社）

對巴特勒來說，這樣的投籃分佈才是他真正的比賽節奏，「大家總是說，『要正確地打球，有空檔就出手，要積極切入、上罰球線，並把球傳給空檔隊友。』而我覺得在金州這裡，我能很好地挑選出手時機。」

「他們總是設法讓我在合適的位置拿球，不論是攻擊得分，或為下一個人創造機會。」巴特勒表示，「我們對灰熊跑了幾個戰術，就是要讓我做這些事，然後剩下的就交給柯瑞去處理。」

巴特勒稱柯瑞是自己的「蝙蝠俠」，他很樂意扮演「羅賓」的角色，他清楚彼此風格迥異。儘管不是射手，巴特勒依舊是個無可置疑的優秀得分手。

▲自從加盟勇士後，巴特勒成為進攻核心，幫助球隊晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）