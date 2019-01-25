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朗多復出秀爆扣拿15+13　湖人不敵灰狼雙狀元合砍50+20

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▲湖人朗多；灰狼唐斯、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人控衛朗多。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人25日面對灰狼一役，迎回從右手指無名指傷勢中復出的明星控衛朗多(Rajon Rondo)，他打了37分鐘11投6中攻下15分、13助攻的雙十數據，還砍進3顆三分彈，但有10分集中在上半場；湖人最終不敵明尼蘇達雙狀元威金斯(Andrew Wiggins)與唐斯(Karl-Anthony Towns)單場合砍50分、20籃板，以105比120落敗。

▲湖人朗多；灰狼唐斯、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人25日在史坦波中心面對灰狼，陣中一哥詹姆斯(LeBron James)連續第15場缺陣，自從在聖誕大戰折損了「詹皇」，湖人的戰績從西區第4直線滑落到第9，摔出了前8強，紫金一哥的回歸時間至今仍不明朗。不過資深控衛朗多25日終於克服右手指無名指韌帶撕裂的傷勢，在連續休戰14場後回到場上上半場就以8投4中掃下10分、6助攻和4籃板，還在弧頂和左側45度角各砍進一記三分球。

首節最後2分02秒，朗多上演爆扣，他接到波普(Kentavious Caldwell-Pope)的傳球，跑快攻推進到前場，隨後高高躍起單手把球塞進籃框，單節還送出4次助攻。兩隊上半場激烈拉鋸，次節結束後，紫金軍團暫時取得61比58、3分領先。

此役先發上陣的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)打了12分鐘，留下7投3中6分、3助攻和3籃板的數據，就因為右腳踝痠痛，下半場沒再上陣。作客的灰狼第3節中段靠著「滷蛋」丹恩(Luol Deng)和貝勒斯(Jerryd Bayless)接連砍三分，一度取得5分反超。

▲湖人朗多；灰狼唐斯、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗多歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼主將威金斯決勝節開局3分多鐘連下9分，率隊拉開94比82、12分領先，被視為明尼蘇達新一代領袖唐斯最後6分32秒也跳出來連砍11分，在終場前1分19秒將分差擴大到117比101、16分，灰狼終場就以120比105帶走3連勝。

此役灰狼以「雙狀元」表現最為出色，唐斯打了31分鐘，就以18投10中攻下27分、12籃板和5助攻，外帶2火鍋、1抄截，三分球5投3中，威金斯雖然23投僅9中，仍貢獻了23分、8籃板和3助攻，另有2抄截；湖人則以小將英格雷(Brandon Ingram)拿下20分、6籃板最佳。

▲湖人朗多、灰狼羅斯。（圖／路透）

▲羅斯因為腳踝痠痛，只打了12分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA湖人朗多詹姆斯灰狼威金斯
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