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柯瑞秀假投三分真拋投打板　回溫飆38分率勇士退巫師9連勝

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▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士25日繼續客場之旅，來到華盛頓挑戰巫師，前役「打鐵」12投3中的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)重拾火燙手感，上場35分鐘就以24投14中飆出38分、4籃板和3助攻；雖然巫師末節一度追到僅2分差，但反擊後繼無力，灣區大軍終場仍以126比118收下9連勝。

勇士一哥柯瑞一甩前役12投僅3中的冷手感，此戰上半場就以11投7中拿下21分、2籃板，還秀了幾次美技，包括首節最後2分37秒，在左側45度角「作勢」要投三分騙起防守他的藍道(Chasson Randle)，拋投打板得分還要加罰機會，完成一記三分打。

灣區軍團前2節在柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)和卡森斯(DeMarcus Cousins)合力砍下42分，團隊命中率飆高到5成87之下，取得67比59、8分領先。進入第3節，柯瑞持續切入搶分，此節還剩7分13秒，「表弟」傳給殺入禁區的勇士一哥，「咖哩」上籃，雖然球在籃框上停了一下，最後仍順利命中，並要到加罰機會，讓他「得意起舞」。

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

勇士第3節將分差擴大到雙位數，帶著104比92、12分領先進入決勝節。巫師末節開局急起直追，從板凳出發的藍道連續跳投得手，聯手薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)追分，藍道在比賽最後7分47秒，砍進一顆25呎三分球，一度將比分追到106比108。

可惜巫師後繼無力，勇士板凳李文斯頓(Shaun Livingston)兩罰俱中，帶動一波9比0反擊，這當中7分都與他有關，又將比數改寫為117比106，要回11分領先。終場前3分半鐘，柯瑞又跳出來連拿4分，加上伊谷達拉(Andre Iguodala)最後1分38秒砍進一顆23呎三分，將分差擴大到15分，提前鎖定勝局。

勇士終場就以126比118迎接9連勝，此役他們的團隊命中率高達5成68，雖然三分球20投僅7中，一哥柯瑞單場也只砍進2記外線，不過在「表弟」回歸坐鎮禁區，防守悍將格林(Draymond Green)單場狂抓15籃板之下，衛冕軍的總籃板數以50比36取得壓倒性優勢。

除了柯瑞猛砍38分，杜蘭特也貢獻21分、5籃板，卡森斯上場24分鐘12投8中拿下17分、6籃板和3助攻；巫師則有3人得分突破20大關，亞瑞沙(Trevor Ariza)攻下27分最高，二當家畢爾(Bradley Beal)得到22分、10籃板，但單場22投僅8中，薩托蘭斯基繳出20分、10助攻。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

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關鍵字： NBA勇士柯瑞卡森斯表弟杜蘭特
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