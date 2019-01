柯瑞秀假投三分真拋投打板　回溫飆38分率勇士退巫師9連勝

▲勇士柯瑞。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍勇士25日繼續客場之旅,來到華盛頓挑戰巫師,前役「打鐵」12投3中的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)重拾火燙手感,上場35分鐘就以24投14中飆出38分、4籃板和3助攻;雖然巫師末節一度追到僅2分差,但反擊後繼無力,灣區大軍終場仍以126比118收下9連勝。

勇士一哥柯瑞一甩前役12投僅3中的冷手感,此戰上半場就以11投7中拿下21分、2籃板,還秀了幾次美技,包括首節最後2分37秒,在左側45度角「作勢」要投三分騙起防守他的藍道(Chasson Randle),拋投打板得分還要加罰機會,完成一記三分打。

灣區軍團前2節在柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)和卡森斯(DeMarcus Cousins)合力砍下42分,團隊命中率飆高到5成87之下,取得67比59、8分領先。進入第3節,柯瑞持續切入搶分,此節還剩7分13秒,「表弟」傳給殺入禁區的勇士一哥,「咖哩」上籃,雖然球在籃框上停了一下,最後仍順利命中,並要到加罰機會,讓他「得意起舞」。

▲勇士卡森斯。(圖/達志影像/美聯社)

勇士第3節將分差擴大到雙位數,帶著104比92、12分領先進入決勝節。巫師末節開局急起直追,從板凳出發的藍道連續跳投得手,聯手薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)追分,藍道在比賽最後7分47秒,砍進一顆25呎三分球,一度將比分追到106比108。

可惜巫師後繼無力,勇士板凳李文斯頓(Shaun Livingston)兩罰俱中,帶動一波9比0反擊,這當中7分都與他有關,又將比數改寫為117比106,要回11分領先。終場前3分半鐘,柯瑞又跳出來連拿4分,加上伊谷達拉(Andre Iguodala)最後1分38秒砍進一顆23呎三分,將分差擴大到15分,提前鎖定勝局。

Steph Curry drops 21 1st half PTS for the @warriors in DC! #DubNation @NBAonTNT pic.twitter.com/oMC4vnRcoa