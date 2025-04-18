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鄭浩均回歸只差用球數　最快5月初上一軍先發

▲中信兄弟投手鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）
▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟投手鄭浩均3月初在二軍展開實戰，目前已經投過6場復健賽，外界關心何時可以回歸一軍，中信兄弟投手教練王建民透露最新進度。

前年鄭浩均出賽21場，有19場先發，戰績9勝5敗1次救援成功，投了101.1局，被擊出76支安打，包括7支全壘打，110次三振，59次四死球，防禦率3.02，WHIP值1.25。

鄭浩均當年擊敗味全龍投手林凱威、樂天桃猿投手陳克羿，獲選年度新人王，也是中華職棒首位具有旅外資歷的新人王。

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前年鄭浩均進行右肘手術，經過1年多復健，今年3月初開始實戰，二軍有投過1場先發，1.2局，用了45球，被擊出2支安打，投出3次三振，失掉1分自責分。

日前鄭浩均在熱身賽球速飆到155公里，有關於目前復健進度，王建民表示，「鄭浩均已經投過6場復健賽，等他球數慢慢拉起來，看身體狀況，這幾場大概已經投到50多球，至少要拉到80球，才會上到一軍。」

王建民透露，「大概鄭浩均再投1到2次復健賽，看身體反應，如果都沒有問題，最快5月初升上一軍先發。」

不過王建民先前提過，考量鄭浩均剛回來，整年投球局數控制在80局到90局之間，單場用球數也要控制，基本上要在100球以內。

屆時鄭浩均如果回到一軍先發，投手輪值會如何安排，對此王建民則說，「目前還無法確定，鄭凱文與盧孟揚的狀況還要觀察，鄭凱文今年第一場先發，有太多失投球，但最近一場登板，已經有慢慢接近比賽狀況，現階段先發輪值暫時沒有變動。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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