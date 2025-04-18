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李珠珢首度SOLO　「春日探險」合體李雅英、南珉貞中場秀

▲富邦悍將啦啦隊李珠珢、李雅英、南珉貞合體表演。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將啦啦隊李珠珢、李雅英、南珉貞合體表演。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將4月26日與27日於新莊棒球場盛大舉辦「春日探險」主題日，更有大來賓共襄盛舉，27日邀請OUTDOOR風格代表劉宇珊擔任開球嘉賓，為悍將開球！

活動兩日歡迎悍將家人一起來探險，賽前闖關活動關卡包括「探勘先遣隊」、「神準飛斧手」、「舞蝶採蜜趣」、「寶藏搜查員」與「昆蟲神捕手」等互動遊戲，主題闖關活動完成任兩項關卡即可獲得「勇氣勳章」乙枚。

4月26日為「標語款」，27日為「簡約款」，每日數量有限、送完為止，歡迎大小朋友共襄盛舉。

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春日探險27日邀請OUTDOOR風格代表、Popu Lady成員劉宇珊擔任開球嘉賓，自女團Popu Lady單飛不解散的劉宇珊，除了在演藝主持上持續發光發熱外，更是熱血的露營咖，每週都開著露營車勇闖各個私房景點。

近年活躍於露營節目與YOUTUBE頻道《與珊同行》的她，將在球場分享私房景點與春日出遊趣事，並擔任開球嘉賓投出勝利好球，為悍將點燃勝利氣勢。

另外4月25日至27日悍將主場三連戰，是Fubon Angels成員李珠珢繼開幕系列戰後再度亮相，這回李珠珢不只要帶來精彩SOLO，還將與李雅英、南珉貞精心準備中場表演要獻給悍將家人們。

26日李珠珢在悍將的獨秀登場，27日李雅英、南珉貞、李珠珢三人合體帶來表演，兩天在5局中場環形舞台有不同的演出，這是悍將韓援的第一次專屬中場表演。

▲富邦悍將邀請劉宇珊開球。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將邀請劉宇珊開球。（圖／富邦悍將提供） 

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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