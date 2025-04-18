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羅華韋衰遇連環車禍　傷口感染影響復原進度

▲▼ 1104 中職總冠軍戰樂天VS味全-羅華韋。（圖／記者黃克翔攝）
▲羅華韋。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍左投羅華韋今年季前熱身賽表現穩定，但開季後不在一軍名單，甚至也沒在二軍登板，味全龍總教練葉君璋透露原因。

這幾年羅華韋主要擔任球隊「拆彈組」牛棚，2021年到2023年，表現都相當不錯，前年出賽34場，防禦率1.59，去年成績退步，出賽30場，防禦率6.86，今年球季力拚再起，官辦熱身賽2場登板，拿到2次中繼成功，投了1.1局，面對4名打者全部解決。

開季羅華韋原本預計會在一軍陣容，但最後沒有列入，同時開季至今尚未在二軍出賽，葉君璋說明，「3月22日羅華韋開車北上，要準備隔天在天母球場的比賽，但因為在高速公路上遇到前面發生連環車禍，被後面的車子追撞，還好不是很嚴重，腳部只有輕微擦傷。」

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葉君璋透露，「羅華韋腳傷沒有很嚴重，本來預計要開始投球，但過程中間傷口有點感染與發炎，因此復原進度有被影響到。」

此外，葉君璋也說，「根據防護員回報，羅華韋按照規劃本週會開始傳接球，主要是先前的傷口要等植皮後，與原本皮膚癒合，植皮後一段時間不能流汗，擔心會感染，需要一點時間，目前評估要回到比賽，大概要1個月左右，但還是要看實際恢復狀況。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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