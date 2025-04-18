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王念好跑壘失誤助攻布雷克破紀錄　鋒總：年輕人搞不清狀況

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將昨天0比6遭到統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）27上27下完封，其中第9局富邦王念好在一壘遭到捕手牽制出局，間接幫助這項紀錄達成，富邦總教練陳金鋒也表達看法。

銳歐（Rio Gomez）昨日轉戰富邦一軍初登板，先發5局總計92球，55個好球，被擊出8支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉4分自責分，承擔本季首敗。

談到銳歐表現，陳金鋒觀察，「確實看起來第一場，控球位置沒有在二軍那麼好，二軍跟一軍比賽張力與壓力不一樣，希望他趕快調整好。」

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陳金鋒強調，「不可能只有1場，調度是一個循環，就看3洋投怎麼使用，不會這麼快調動。」

另外，昨天9局上王念好獲得四壞球，但池恩齊揮棒落空遭到三振，王念好因為離壘過遠，遭到捕手傳球牽制出局，陳金鋒表示，「年輕人嘛，搞不清狀況，我沒有特別問他，跑壘教練會跟他提醒。」

不過陳金鋒也說，「球在打者旁邊，也不是那麼遠，離壘距離不應該這麼大，而且落後6分，不應該有這樣子的跑壘，當然積極的心態是沒錯，但狀況沒有很清楚，總是積極也好，不要過頭就好。」

▲▼王念好。（圖／富邦悍將提供）
▲王念好。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職富邦悍將

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