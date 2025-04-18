NBA大物庫明加勇士生涯告終？　主帥柯爾態度成關鍵

▲庫明加近期連續遭到DNP冷凍，徹底被邊緣化。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）連續2場關鍵戰役都遭DNP（登錄卻未上場），灣區資深記者川上提姆（Tim Kawakami）直言，這位22歲新星下個賽季不太可能繼續待在勇士，儘管他受到老闆拉卡柏（Joe Lacob）的喜愛，但主帥柯爾（Steve Kerr）似乎認為他不適合團隊體系。

開季前未能提前續約的庫明加，與勇士的關係似乎已走到盡頭，他近期的境遇可能說明了一切。在接連兩場「非贏不可」的比賽中，他被主帥柯爾徹底冷凍，兩戰皆未上場。這位22歲前場大物，曾被視為灣區未來的重要拼圖，卻在生涯第4年最關鍵的時刻完全跌出輪替陣容，令人錯愕。

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資深隨隊記者川上提姆在節目上表示，庫明加下個賽季不太可能繼續待在勇士，「情況當然可能改變，但在各方面條件不變的情況下，他要回到勇士本來就是個棘手的局面……在經歷這一切之後，我不認為他會急著想和勇士續約。」

▲資深記者川上提姆爆料，庫明加下季可能不會留在勇士。（圖／達志影像／美聯社）

「老闆拉卡柏非常喜歡庫明加，他過去甚至可能最愛懷斯曼（James Wiseman），他在那次選秀中有親自參與決策……最終柯爾認為懷斯曼無法融入球隊體系，而事後證明他完全正確……也許，庫明加的情況也是一樣的。」川上提姆如此說道。

懷斯曼是勇士2020年以榜眼籤選進的長人，他曾被寄予厚望卻不斷受傷病困擾，灣區沒有時間讓他慢慢成長，在2023年季中交易時果斷將他送到活塞。

庫明加季末復出後遭到邊緣化，與勇士季中補進巴特勒（Jimmy Butler）密切相關。柯爾日前接受《95.7 The Game》訪問時曾直言，「我必須判斷我們當下的需求，誰搭配得好。坦白說，Jimmy和JK（庫明加）的組合並不理想，這就是現在的難題。我每晚讓Jimmy打40分鐘，因為他是聯盟中最出色的球員之一。」

▲柯爾坦言巴特勒與庫明加搭配效果不佳，影響用人決策。（圖／達志影像／美聯社）

勇士如今更仰賴在季後賽經驗豐富、能夠穩定發揮的巴特勒，而非仍在發展階段的庫明加。柯爾坦言，身為教練，必須在球員自尊與球隊戰力之間取得平衡，「我們能站在這裡、能拿下第7種子是有原因的……這個原因就是Jimmy。我的職責就是讓球隊走在最有機會贏球的道路上。這就是為什麼我這段時間選擇現在這套陣容的原因。」

事實上，庫明加與巴特勒皆不以外線見長，兩人搭配下在進攻空間與分工上都出現問題，導致柯爾在整合陣容時幾乎別無選擇，最終只能犧牲這位年輕前鋒。