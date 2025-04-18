桃猿韓籍3本柱首合體變身職場女神！羞喊：沒上班過...制服應援超吸睛

▲ 樂天桃猿啦啦隊的三位韓籍成員廉世彬、河智媛與禹洙漢，於4月18日的「上班族趴」主題日首次合體亮相，身穿OL制服應援，為球迷帶來耳目一新的表演。 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿啦啦隊的三位韓籍成員廉世彬、河智媛與禹洙漢，於4月18日的「上班族趴」主題日首次合體亮相，身穿OL制服應援，為球迷帶來耳目一新的表演。​

3人首度合體原定是在3月30日主場開幕戰，因天候因素延後至今。​三位韓籍啦啦隊員首次穿著辦公室風格的服裝跳應援舞蹈，對此他們分享了各自的感受。​

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廉世彬表示，「從未這樣穿過，第一次聽到這個主題時，還以為是什麼特別的日子，沒想到是要穿得像上班一樣。」​河智媛則說，「我也沒有穿過這種衣服跳舞，因為我也沒上過班，不知道自己能不能好好消化這種服裝。」

​禹洙漢則表示，「知道這個主題是為了職場人下班後準備的特別應援日，希望大家可以好好來，享受今天的球賽。」​

對於首次穿著高跟鞋跳舞，​河智媛直言，「會好好做準備，穿高跟鞋跳舞，不會有太大問題。」​廉世彬笑回，「其實我本來就喜歡穿高跟鞋，腳也很健康，穿高跟鞋跳舞沒有問題！」​

禹洙漢則比較不習慣穿高跟鞋，「感覺不太方便，為了安全特別綁了膠帶，會小心地跳舞。」​





▲ 樂天桃猿啦啦隊的三位韓籍成員廉世彬、河智媛與禹洙漢，於4月18日的「上班族趴」主題日首次合體亮相，身穿OL制服應援，為球迷帶來耳目一新的表演 。（圖／記者王真魚攝）

這次的合體演出，是三人首次在桃猿主場共同亮相。​廉世彬在4月11日已經在主場登場，她鼓勵隊友們不要緊張，因為大家都很喜歡他們，希望大家一起享受舞台。​

河智媛提到，上次在3月30日有點不舒服，今天已經恢復得很好，會好好表現健康的模樣給大家看。​禹洙漢則表示，上次來的時候天氣寒冷又下雨，今天練習完已經開始流汗，會好好揮灑汗水，為大家應援。​

樂天桃猿的「上班族趴」主題日，邀請球迷穿著公司制服進場，與啦啦隊一起打卡上班。​活動中，3位韓籍啦啦隊員帶來熱情應援，為桃猿球員及每一位奮戰的球迷加油打氣。​