鄭怡靜1比4不敵球后孫穎莎　無緣世界盃4強吞對戰6連敗

▲台灣桌球一姐鄭怡靜連2年打進世界盃女單8強。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜連續兩年挺進世界盃女單8強，對手都是世界球后孫穎莎，兩人今（18）日爭搶4強門票，學姊以6比11、5比11連丟2局後，第3局11比6扳回一城，可惜接下來2局以7比11、9比11讓出，最終以總局數1比4止步8強，苦吞對戰6連敗。

鄭怡靜16強賽與去年巴黎奧運銅牌、日本名將早田希娜激戰79分鐘，在3比0聽牌之下被連趕3局，所幸最終仍以4比3有驚無險挺進8強，今日強碰世界最強女單孫穎莎。回顧兩人交手紀錄，學姊僅在2018年德國公開賽贏過莎莎，目前正處於對戰5連敗，此戰力求突破。

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鄭怡靜開賽打出3比1攻勢，有了好的開始，雙方一路打到6比6後，學姊連續掉分遭到反超，以6比11讓出此局。進入第2局，學姊陷入1比5的劣勢，雙方一度多拍來回，最終卻變成莎莎的幸運球得分，學姊被拉開2比7、5分差距，下半局也沒能扭轉局勢，以5比11連丟2局。

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／資料照）

來到第3局，鄭怡靜重整旗鼓打出5比2攻勢，並逐步將分差擴大到9比3，以10比4逼出6個局點，11比6扳回1局。兩人第4局前段形成拉鋸，學姊在4比4後突然遇上亂流連丟3分，比數變成4比7後喊出暫停，儘管局末一度逼近到7比8，隨後多拍來回變線沒能成功，以7比11敗下陣來，總局數1比3遭聽牌。

進入關鍵第5局，兩人開局3比3平手，鄭怡靜咬住比數，迫使孫穎莎在6比5、1分領先之下喊暫停，可惜在7比8後，莎莎連續兩次從球檯下救球並神乎其技得分，以10比7逼出3個賽末點，學姊連續化解2個後，最終仍以9比11，總局數1比4無緣4強。