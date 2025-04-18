運動雲

>

吳俊偉復健沒進度　呂彥青下週開始傳接球

▲▼中職吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）
▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟終結者吳俊偉開季因右手肘發炎缺陣，接替的左投呂彥青也因為受傷在二軍休養，中信兄弟投手王建民透露兩人最新近況。

去年吳俊偉在季後參加世界12強棒球賽，今年2月出現疲勞狀況，發現右手肘有點發炎，沒能趕上開季，目前尚未開始在二軍出賽。

談到目前吳俊偉近況，王建民表示，「吳俊偉目前沒有進度表，目前投球距離大概2個壘包，先前有投過一次牛棚練投，但後來又覺得有點緊繃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本開季中信安排較有經驗的左投呂彥青頂替終結者，但4月6日因為腰部不適降二軍，王建民透露，「呂彥青側腹拉傷，評估先休息2個禮拜，下禮拜應該可以開始傳接球，但距離比賽還沒有這麼快。」

王建民直言，「由於吳俊偉與呂彥青兩人不確定歸隊時間，現階段黃恩賜先頂上終結者，在二軍狀況比較好的牛棚投手還有王奕凱、楊志龍、陳柏均可以運用。」

黃恩賜開季7場出賽無失分，收下4次救援成功，中信兄弟日籍總教練平野惠一則說，「知道黃恩賜努力完成代班的工作，但也希望吳俊偉與呂彥青盡快回到一軍，救援投手的角色，相較於內容，更重要的是結果，守住勝利是最重要的，這幾次黃恩賜表現很好，都能守住勝利。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

馬鋼二軍完全打擊史上第4人　陳鏞基、陳聖平開轟擊落雄鷹

馬鋼二軍完全打擊史上第4人　陳鏞基、陳聖平開轟擊落雄鷹

鄭浩均回歸只差用球數　最快5月初上一軍先發

鄭浩均回歸只差用球數　最快5月初上一軍先發

陳琥加入牛棚勝利組　王建民：自信度更強壯

陳琥加入牛棚勝利組　王建民：自信度更強壯

兄弟開季2轟全聯盟最少　平野不在意：盡量讓對方投手討厭

兄弟開季2轟全聯盟最少　平野不在意：盡量讓對方投手討厭

岳政華準備投入團隊守備　平野點出王政順打擊進步關鍵

岳政華準備投入團隊守備　平野點出王政順打擊進步關鍵

王念好跑壘失誤助攻布雷克破紀錄　鋒總：年輕人搞不清狀況

王念好跑壘失誤助攻布雷克破紀錄　鋒總：年輕人搞不清狀況

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

羅華韋衰遇連環車禍　傷口感染影響復原進度

羅華韋衰遇連環車禍　傷口感染影響復原進度

李珠珢首度SOLO　「春日探險」合體李雅英、南珉貞中場秀

李珠珢首度SOLO　「春日探險」合體李雅英、南珉貞中場秀

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張

【珠珠寶貝反差萌】李珠珢上秒仙氣飄飄，下秒被蟲嚇到狂跳

熱門新聞

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

橫跨籃、棒10年啦啦隊生涯　戰神「元氣女神」橘兒退役淚崩謝球迷

大谷翔平昨炸本季最遠一轟！道奇主場8支怪力轟史上最多

NBA大物庫明加勇士生涯告終？　主帥柯爾態度成關鍵

林維恩12上12下狂飆9K！奪生涯首勝稱霸聯盟雙冠王

湖人季後賽名單確定！兩人遭捨棄　布朗尼扮灰狼「蟻人」備戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

210年啦啦隊生涯引退　橘兒淚崩謝球迷

3大谷炸主場8支怪力轟史上最多！

4NBA大物庫明加勇士生涯告終？

5林維恩12上12下飆9K！奪首勝稱霸雙冠

最新新聞

1後勁優質先發零失分　台鋼14安+4盜扳倒味全

2梅賽斯看布雷克完投：我也想過...

3德保拉吃Taco有力　想破風神紀錄

4未讓梅賽斯完投？餅總：不想冒險操作

5讚張奕投得好　平野關注曾頌恩「全力跑壘」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366