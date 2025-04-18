吳俊偉復健沒進度　呂彥青下週開始傳接球



▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟終結者吳俊偉開季因右手肘發炎缺陣，接替的左投呂彥青也因為受傷在二軍休養，中信兄弟投手王建民透露兩人最新近況。

去年吳俊偉在季後參加世界12強棒球賽，今年2月出現疲勞狀況，發現右手肘有點發炎，沒能趕上開季，目前尚未開始在二軍出賽。

談到目前吳俊偉近況，王建民表示，「吳俊偉目前沒有進度表，目前投球距離大概2個壘包，先前有投過一次牛棚練投，但後來又覺得有點緊繃。」

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原本開季中信安排較有經驗的左投呂彥青頂替終結者，但4月6日因為腰部不適降二軍，王建民透露，「呂彥青側腹拉傷，評估先休息2個禮拜，下禮拜應該可以開始傳接球，但距離比賽還沒有這麼快。」

王建民直言，「由於吳俊偉與呂彥青兩人不確定歸隊時間，現階段黃恩賜先頂上終結者，在二軍狀況比較好的牛棚投手還有王奕凱、楊志龍、陳柏均可以運用。」

黃恩賜開季7場出賽無失分，收下4次救援成功，中信兄弟日籍總教練平野惠一則說，「知道黃恩賜努力完成代班的工作，但也希望吳俊偉與呂彥青盡快回到一軍，救援投手的角色，相較於內容，更重要的是結果，守住勝利是最重要的，這幾次黃恩賜表現很好，都能守住勝利。」