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詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

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▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA官方台灣時間25日公布了全明星賽東、西區隊長人選與先發名單，由前3輪票數一路領先的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)、公鹿王牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)擔任分區隊長，但球迷票數僅次於兩人的超級新人唐西奇(Luka Doncic)以及西區後場第2高票的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)皆無緣先發

▲▼羅斯、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯在西區後場的球迷票數僅次柯瑞仍無緣先發。（圖／達志影像／美聯社）

2019年夏洛特全明星賽將於2月18日登場，還在養傷的詹姆斯與「字母哥」被選為西區和東區隊長，兩人將從剩餘的8名先發球星中挑選隊友，14名替補則由30支球隊主帥票選而出，包括東、西區各3名前鋒、2名後衛和2名任意位置的球員，替補名單會在2月1日公布。

「詹皇」連3年都是聯盟全明星賽的「人氣王」，他今年獲得4620809張球迷選票，生涯6度成為明星賽最高票，僅次於喬丹(Michael Jordan)的9次；其他4位西區先發球員分別是柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)和喬治(Paul George)。

東區隊長則是公鹿一哥安戴托昆波擔任，「字母哥」攜手恩比德(Joel Embiid)、雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)和沃克(Kemba Walker)進入東區先發，其中「地主」夏洛特的當家球星沃克連3年入選全明星賽，首度成為先發球員。

▲▼字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

全明星賽先發名單由球迷、媒體和球員共同選出，投票所佔比例分別為50%、25%和25%，不過這份名單還是出現了「遺珠之憾」，狂吸了4242980張球迷選票、高居全聯盟第3的獨行俠超級新人唐西奇、西區後場第2高票的羅斯，還有進入生涯最終季的熱火頭牌韋德(Dwyane Wade)，最終都沒能進入先發名單。

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

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關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯字母哥唐西奇柯瑞
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