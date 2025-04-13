朗希5局僅失1分吞敗、大谷安打+盜壘　道奇崩盤野手登板0比16落敗

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊13日（台灣時間）主場迎戰小熊，佐佐木朗希繳出5局僅失1分，不過道奇打線熄火，牛棚又全面崩盤，最終以0比16慘敗，吞下本季主場首敗，佐佐木朗希也承擔生涯首敗。

大谷翔平首局下敲出「斷棒」安打，隨後盜上二壘，完成本季第4次盜壘成功。佐佐木朗希首局演出三上三下，穩定開局，2局下則遭布許（Michael Busch）轟出陽春砲，道奇以0比1落後。

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3局下，佐佐木朗希投出保送後又被哈普（Ian Happ）敲出安打，再投出保送形成滿壘局面，所幸鈴木誠也的飛球落入守備佈陣化解危機，布許擊出的滿貫砲也被帕黑斯（Andy Pages）在外野跳接沒收，助佐佐木順利下莊。

5局下佐佐木續投，雖遭安打與保送形成得點圈危機，但靠隊友守備與自身穩定控球，再度成功化解失分危機，完成任務退場。他本場共投5局，用81球（其中50球為好球），被敲4支安打（含1轟），奪3次三振、2次保送，失1分，這是他升上大聯盟後首次投滿5局，最快球速達97.8英里（約157.4公里）。

進入中繼後，道奇牛棚完全潰堤。小熊6局上由透納（Justin Turner）開轟，凱利（Carson Kelly）7局上補上陽春砲，小熊單局猛攻再灌進5分。8局再由阿瑪亞（Miguel Amaya）轟出兩分砲，攻勢延續。此時道奇換上野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板，戴著山本由伸的手套上演模仿秀，娛樂主場球迷，還連續以兩次飛球解決打者。隨後讓沃克曼（Gage Workman）敲出他個人生涯首安，再以滾地球抓出局數。9局上羅哈斯續投，凱利又轟全壘打，再開啟5分大局，最終以0比16落敗，

大谷翔平此戰3打數1安打、1次盜壘成功，打擊率提升至.295。第三打席曾掃出一支界外全壘打，引起全場驚呼。第九局他被換下，由羅哈斯登場打擊，DH因而取消。