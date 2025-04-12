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詹子賢失誤絕非輕忽！平野惠一：桃園外野草皮較不平整

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟12日對戰樂天桃猿，外野手詹子賢在8局下出現一次關鍵守備失誤，導致樂天追回2分，差點讓比賽風雲變色。賽後兄弟總教練平野惠一受訪表示，這並非詹子賢輕忽所致，而是與場地狀況有關，強調「外野守備真的不是這麼簡單的一件事。」

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢。（圖資料照／中信兄弟提供）

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平野惠一指出，身為過去也守過外野位置的球員，他自己從昨天開始的練習就已察覺，桃園球場的外野草皮不像表面看起來那麼平整，容易出現不規則彈跳。因此這兩天也不斷提醒外野手多加注意，並針對可能的突發狀況做好應對準備。

談到該次失誤，平野表示，「那一球不是詹咩粗心或輕忽，他非常確實地想要接住那顆球，並非隨便處理。但從結果來看，球還是穿過去了，代表真的發生了不規則彈跳，與我們預期的不同，而這是肉眼無法事先掌握的。」

他強調，詹子賢在那一刻的判斷與努力並無問題，自己也完全不會因此責怪他，「當然，作為職業選手，最低限度是要把球擋在前面，我相信他知道這一點，不需要多說，他自己一定會深刻反省。」

平野進一步藉此機會提醒隊內其他外野手，「不管是今天沒有上場的一軍外野手，或是二軍的選手，希望看到這個play後可以好好思考，如果遇到同樣情況該如何應對。」

他也提到，今日比賽中對手也曾出現類似「天空吃球」的判斷失誤，強調「外野守備真的不是這麼容易的一件事，場地變因、風向、光線都可能影響表現，絕不能掉以輕心。」

關鍵字： 棒球中信兄弟外野手失誤平野惠一

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