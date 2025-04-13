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球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議　全場噓聲護送球迷離席

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）於美國時間13日作客太空人，發生一起與球迷干擾有關的爭議場面，引發討論。楚奧特在右外野角落飛撲接球時，遭到場邊觀眾從手套中搶球，導致出局判決未成立，最終僅被判定為界外球，這起插曲讓楚奧特當場與裁判理論。

根據《MLB官網》記者包林傑（Rhett Bollinger）報導，這起事件發生在比賽第2局下，太空人捕手迪亞茲（Yainer Diaz）面對天使先發左投安德森（Tyler Anderson）打出飛球落在右外野邊線的界外區。楚奧特高速奔跑後縱身一躍，眼看就要完成一記精彩接殺，卻被場邊一位球迷將球從他手套中搶走。

楚奧特當場向裁判抗議並大聲怒喊，該名球迷也似乎意識到情況不妙，還試圖將球交還給楚奧特，但球已脫離手套，裁判最終裁定為界外球，並未進行重播檢視。根據現場目擊者描述，球場保安隨後與該名球迷接觸，並將他帶往球場其他區域安置。

值得一提的是，這個畫面讓不少人聯想到去年世界大賽時，貝茲也曾發生類似狀況，同樣是飛撲接球時遭洋基球迷干擾。

所幸迪亞茲在下一球飛球出局，該局未造成進一步傷害，天使隊仍以2比0領先，楚奧特本人也在首局敲出帶有2分打點的安打。這場比賽的插曲也再次引發球迷干擾比賽的話題。

據《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）描述，這名球迷聲稱是為了保護年幼小孩，球迷們在他被護送出去時發出了非常大的噓聲。

關鍵字： MLB天使隊楚奧特球迷干擾爭議

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