球迷搶走手套裡的球！楚奧特怒吼抗議　全場噓聲護送球迷離席

▲楚奧特(Mike Trout)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

天使隊球星楚奧特(Mike Trout)於美國時間13日作客太空人,發生一起與球迷干擾有關的爭議場面,引發討論。楚奧特在右外野角落飛撲接球時,遭到場邊觀眾從手套中搶球,導致出局判決未成立,最終僅被判定為界外球,這起插曲讓楚奧特當場與裁判理論。

An Astros fan ripped the ball out of Mike Trout's glove. Umpires ruled it a foul ball pic.twitter.com/QerDoLzy4H