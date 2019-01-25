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想選互看不爽的恩比德、衛少當隊友　字母哥：一切都是愛

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▲▼衛斯布魯克(Russell Westbrook)遭恩比德(Joel Embiid)犯規。（圖／CFP）

▲衛斯布魯克遭恩比德撞出界。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在今年的全明星賽球迷票選中，獲得4375747票，高居全聯盟第2，被選為東區隊長，獲得挑選隊友的機會，他心中已有人選，他想選上季開始就「恩怨不斷」的雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)和七六人當家長人恩比德(Joel Embiid)，他說「一切都是關於愛」。

NBA官方台灣時間25日公布了2019年夏洛特全明星賽的分區隊長和先發名單，本季繳出MVP等級表現，率公鹿登上東區龍頭的「字母哥」獲選東區隊長，他和西區隊長詹姆斯(LeBron James)將各自挑選「明星隊友」，公鹿一哥25日受訪時透露了心目中的兩位人選，分別是球風強悍的「衛少」和費城「大帝」恩比德。

值得一提的是，這兩人從上季就「恩怨不斷」，除了場外打口水戰，在場上也是「火花不斷」，去年1月雷霆與七六人交手時，恩比德上演野獸爆扣將雷霆一哥扣倒在地，「衛少」也在末節即將率隊取勝時刻意「狠瞪」對方。

▲▼公鹿隊字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

兩人上周在費城對戰時再次槓上，決勝節最後時刻，「衛少」快攻殺到禁區被恩比德直接「撞出界」，一度趴在地上掙扎了一陣子，起身後他快步想衝去找對方理論，隊友趕緊抱住他，才沒釀成衝突；賽後「大帝」解釋自己只是想蓋火鍋，不懂雷霆一哥為何要暴怒。

「衛少」賽後仍舊對恩比德的動作相當不滿，被問到是否已經原諒費城長人，他甚至飆出了F開頭的髒話，兩人的恩怨看起來很難化解。不過「字母哥」希望能藉由全明星賽的機會充當「和事佬」，「一切都是關於愛，我喜歡友愛，不喜歡戰鬥，我會選恩比德，如果我能夠同時將恩比德和衛斯布魯克選在同一隊的話，我會這麼做。

過去2年全明星賽，衛斯布魯克都和前雷霆隊友杜蘭特(Kevin Durant)同隊，雖然外界都認為自從杜蘭特決定離開奧克拉荷馬後，兩人的關係就破裂了，但他們至少能在全明星賽相安無事。

▲▼雷霆、衛斯布魯克、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波雷霆衛斯布魯克
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