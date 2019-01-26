林書豪該與前黃蜂主帥重聚？美媒看好他到魔術發揮最大潛能

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

儘管魔術僅暫居東區第11，但與第7的黃蜂之間只有3.5場勝差，仍有機會爭搶季後賽席次；《富比世》專欄作家梅格達爾(Howard Megdal)建議奧蘭多招攬林書豪，這位台裔控衛的切入具破壞力又擅長擋拆，能大大提升魔術的進攻效率，且他過去在黃蜂與魔術現任主帥克里福德(Steve Clifford)合作愉快，有望發揮最大潛能再次證明自己。

前役以4分差不敵籃網賽後，魔術主帥克里福德直言，球隊的問題在於很難滲透到禁區，造成犯規取分。魔術本季團隊場均罰球出手次數19次、命中14.7記罰球，皆排在聯盟最後一名，但這與他們場均在外線出手超過31次無關，也不是因為缺乏大個子球員能攻擊籃框。

奧蘭多陣中有6呎9吋的新一代扣將戈登(Aaron Gordon)、6呎10吋的艾薩克(Jonathan Isaac)和7呎中鋒班巴(Mo Bamba)，梅格達爾指出，「更準確來說，魔術隊是渴望被點燃的樹林，而林書豪就是那個能點火的人。」

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪是一名相當擅長擋拆戰數的控衛，總能和長人有高效搭配，若他轉戰魔術，可以不斷「餵球」給戈登、艾薩克和班巴，讓他們在籃下得到輕鬆取分的機會，不僅能提升團隊的進攻效率，也能幫助這3位大個球員增加信心，有利球隊長期發展。

目前魔術主戰控衛奧古斯丁(D.J. Augustin)是一位不錯的外線射手，本季三分命中率達4成35，可以在無球狀態下幫助球隊，而林書豪是一位高效率的組織者，兩人的角色並不衝突。梅格達爾認為魔術很適合已經30而立，邁向生涯下半段的林書豪，這位台裔控衛也能幫助奧蘭多衝擊季後賽。

值得一提的是，林書豪2015-16賽季效力黃蜂時，曾與現任魔術教頭克里福德合作過1季，雖然當時他被定位為「第六人」，但克里福德給他很大的發揮空間，該季他場均上場時間達到26.3分鐘，是近5季最高紀錄；克里福德是繼催生「林來瘋」的丹東尼(Mike D'Antoni)後，又一位願意給「豪小子」機會的主帥。

▲林書豪。（圖／CFP）

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