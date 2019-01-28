喬丹後首人！哈登明星周前18度40+　丹東尼誇他是控球中鋒

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去17戰由於搭檔保羅(Chris Paul)因左腿筋拉傷缺陣，火箭一哥哈登(James Harden)身兼組織與得分重任，有10場鏖戰超過40分鐘；「CP3」28日回歸後，他的上場時間得以減少到37分鐘，仍舊轟下40分，讓他成為1986-87賽季的喬丹(Michael Jordan)後，首位在明星周前18度飆破40大關的球員。

哈登28日迎戰魔術一役，將個人連續單場得分突破30大關的紀錄推進到第23場，名列史上第4，此紀錄前3名皆由傳奇球星張伯倫(Wilt Chamberlain)所保持，依序是1961-62賽季的連續65場、1962年的連續31場和1960年的連續25場。

這一戰火箭迎回後場指揮官保羅，哈登總算不用那麼累，他在「CP3」連17戰高掛免戰牌期間，有10場上陣超過40分鐘，還締造連續87個進球都「靠自己」的紀錄；直到此役首節最後6分33秒接到「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)的傳球，切入拋投得手，才終結了這項紀錄，這是他近7戰「首度」獲得隊友助攻。

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

對此火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)打趣表示，「很顯然我們打球的方式，會讓我們的後衛不會接到太多助攻。」

過去17戰，哈登有12場至少砍下40分，包括上周對尼克轟下生涯新高61分，本季打了46戰，18度飆破40分，成為1986-87賽季的喬丹(Michael Jordan)後，首位在明星周前達成此紀錄的球員，「籃球之神」該季的紀錄是22次。

除了驚人的進攻火力，丹東尼也誇讚了哈登在禁區的防守，更說他在全明星賽應該被選為「控球中鋒」而不是後衛。「大鬍子」此戰狂抓了11籃板，還比禁區新援「半獸人」多了一顆，另有3火鍋、1抄截，在防守端也相當賣力。

▲火箭保羅。（圖／路透）

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