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保羅回歸火箭上演16分大逆轉　哈登轟40+11連23場30+

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▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭28日在豐田中心面對魔術來犯，迎回因傷連續缺陣17場的保羅(Chris Paul)，他復出首戰打了25分鐘，8投4中攻下12分、6助攻和5籃板。不過幫助休士頓克服16分落後上演逆轉秀的英雄，依舊是一哥哈登(James Harden)，他飆出40分、11籃板，決勝時刻連5記關鍵投籃，率隊以103比98險勝，也將個人連續30+紀錄推進到第23場。

後場指揮官保羅連續17場高掛免戰牌後，此役終於復出重回先發，但火箭首節卻遭到魔術猛烈的砲火襲擊，僅靠一哥哈登單打苦撐，單節18分有15分都是「大鬍子」包辦，陷入18比34、16分落後。

值得一提的是，哈登在連續87個進球都「靠自己」後，終於在首節還剩6分33秒接到「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)的傳球，切入拋投得手，這是他近7戰「首度」獲得隊友助攻。

火箭次節中前段吹起反攻的號角，保羅在3分多鐘內連送4次助攻，幫助戈登(Eric Gordon)和塔克(PJ Tucker)接連在外線開火，並傳到內線讓「半獸人」完成2記爆扣，一度在哈登上半場最後5分21秒拿下兩分後，追到42比46僅4分差；但奧蘭多的「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)持續肆虐，魔術仍帶著61比53、8分領先進入下半場。

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲火箭後場指揮官保羅。（圖／路透）

魔術第3節一度在弗契維奇最後6分10秒命中兩罰後，再度拉開14分差距；火箭靠著此節終了前2分鐘連下6分，包括保羅最後1.6秒的跳投得手，將落後分數縮小到8分。

火箭決勝節展開大逆襲，哈登最後8分15秒回到場上，隨即造成犯規把握住兩罰機會，將比分追到84比87，接著他再送助攻給格林(Gerald Green)，讓對方砍進一顆26呎三分，一舉把比數扳平，兩隊陷入拉鋸戰。

終場前4分46秒，哈登切入拋投得分，最後2分12秒再來一記上籃，隨後又接到「半獸人」的助攻，命中一顆27呎三分球，率隊取得98比95、3分反超。最後30.5秒，他突破過人後以招牌的後撤步跳投拿下2分，將領先擴大到5分，這段期間他連掃了10分，率隊以103比98完成大逆轉。

在保羅回歸之下，哈登肩上重擔減輕不少，他此役上陣37分鐘，27投14中攻下40分、11籃板和6助攻，三分球12投4中；戈登也貢獻4記外線，拿下16分；復出的保羅則繳出12分、6助攻和5籃板，外帶3抄截。

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

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關鍵字： NBA火箭哈登保羅魔術
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