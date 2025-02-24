野茂英雄再世？佐佐木朗希指叉球震撼道奇隊友　「沒見過這種球」

▲佐佐木朗希今日進行第3次牛棚訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希預計26日迎來大聯盟春訓首戰，交手芝加哥白襪隊，他至今已進行3次牛棚訓練，隊友驚嘆他的指叉球宛如「魔球」，37歲救援投手葉茲（Kirby Yates）更表示，「那顆球簡直和野茂英雄的招牌武器一樣驚人。」

35歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）在接捕佐佐木的投球後直呼，「直球的威力與尾勁都非常驚人，但他的指叉球更是特別，從沒見過這樣的球路，它到處亂竄，讓人難以捕捉。他真的是個擁有瘋狂天賦的投手，我已經迫不及待想看他在比賽中大展身手。」

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37歲救援投手葉茲同樣對佐佐木的指叉球印象深刻，他回憶自己過去在聖地牙哥教士效力時，曾接受日本傳奇名投野茂英雄的指導，佐佐木的指叉球讓他立刻聯想起這位偉大前輩，「那顆球簡直和野茂的招牌武器一樣驚人。」

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

野茂英雄在1995年加盟道奇隊，憑藉招牌的「指叉變速球」在大聯盟掀起風暴。他曾兩度達成無安打比賽，並在MLB累積123勝，是最具代表性的日籍投手之一。目前，他在聖地牙哥教士隊擔任顧問。

隨著佐佐木朗希的指叉球被拿來與野茂英雄的武器相提並論，這位日本怪物投手將在何種程度上展現他的三振能力，成為外界高度關注的焦點。他的大聯盟春訓首戰將於26日登場，屆時全球球迷都將聚焦他的實戰表現。