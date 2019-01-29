球哥、庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼　詹皇按一眉哥IG文讚

▲詹姆斯和庫茲馬都在戴維斯的最新貼文下按讚 。（圖／翻攝自IG／antdavis23）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)喊出「賣我」，成為2月交易截止日前的一枚震撼彈，由於塞爾提克受限「羅斯條款」無法即刻搶人，給了去年夏天就開始布局的湖人絕佳機會，不過《洛杉磯時報》記者透納(Brad Turner)披露，若紫金大軍想得到「一眉哥」，報價恐須以「球哥」、庫茲馬(Kyle Kuzma)和祖巴奇(Ivica Zubac)等潛力小將和首輪籤為起點。

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》去年12月底曾報導，聯盟多數高層人士都認為，「一眉哥」將在2019-20賽季開始前被交易到塞爾提克或湖人。不過戴維斯的經紀人保羅(Rich Paul)搶在2月交易截止日前表明他們無意與鵜鶘續約，想轉戰一支有望奪冠的隊伍，這使得受限「羅斯條款」的綠衫軍處於劣勢，必須等到當家主控厄文(Kyrie Irving)7月1日恢復自由身才能透過交易得到「一眉哥」。

而去年夏天簽下聯盟頭號巨星詹姆斯(LeBron James)的湖人，則成了有利的競爭者。自從去年9月，戴維斯簽約詹姆斯好友保羅的經紀公司《Klutch Sports Group》，成為「詹皇幫」的一員，就開始有人猜測鵜鶘一哥可能會前往洛城。

不過據《洛杉磯時報》記者透納得到的消息，若湖人想得到這位25歲全明星前鋒，他們的報價必須以2017年榜眼「球哥」博爾(Lonzo Ball)、本季場均能攻下19.1分的23歲小將庫茲馬和新生代禁區長人祖巴奇，以及首輪選秀權為起點，也就是得拿這幾年囤積而來的「年輕資產」去換已是年度MVP候選人之一的戴維斯。

戴維斯的動向成為目前NBA最熱的話題，還有球迷注意到湖人一哥詹姆斯和庫茲馬都在「一眉哥」1月20日張貼的最新貼文下按讚，引起熱烈討論；這則貼文也意外成為各隊球迷替自己支持隊伍「拉票」的舞台，包括湖人、尼克甚至勇士的粉絲都在下面喊話要「一眉哥」加入他們的陣營。

▲詹姆斯和庫茲馬都在戴維斯的最新貼文下按讚 。（圖／翻攝自IG／antdavis23）

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