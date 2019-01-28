安東尼返尼克主場獲致敬影片　甜瓜：希望能回到這裡打球

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

還在找尋新東家的安東尼(Carmelo Anthony)，28日重返他曾效力7季的尼克主場，替作客的熱火招牌球星、也是他的好友韋德(Dwyane Wade)打氣；麥迪遜花園廣場播放了影片向曾經的紐約一哥致敬，「甜瓜」坦言在這座球場有很多美好時光，「我很期待能再回到這裡打更多場比賽，這裡的球迷一直都對我很好。」

Here’s the reception Carmelo Anthony received at Madison Square Garden when he was shown on the Jumbotron during Knicks-Heat: pic.twitter.com/v0LUDiKeaW — Ian Begley (@IanBegley) 2019年1月28日

生涯進入尾聲的安東尼，上周被火箭交易到芝加哥，但公牛並不打算將他留在隊上。1季換了2個東家的「甜瓜」，還在尋覓下一個願意給他機會的落腳處，他現身麥迪遜花園廣場，獲得了尼克球迷熱烈歡迎，當大螢幕上的致敬影片播放完畢，球迷更起立鼓掌，他也起身舉手致意。

「我在這座球場度過了一些美好的時光。」安東尼接受《紐約郵報》訪問時表示，他希望下次回到麥迪遜花園廣場時，能以球員身分上陣，「我很期待回到這裡打更多場比賽，這裡的球迷一直都對我很好。」

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

對於紐約球迷帶著微笑起立替他鼓掌，安東尼感動地說，「這對我來說意義重大，這裡充滿了正能量。」還沒找到新東家的他，直言在這種時候出門去看一場NBA比賽對他來說很艱難，他會來到麥迪遜花園廣場，坐在熱火板凳席後方，是為了看自己的好友韋德生涯倒數第2次在這裡比賽。

對於自己的未來動向，「甜瓜」說，「現在這個時刻，我只想讓自己開心，我覺得自己處在不錯的位置，心境也很平和，讓我能專注於我該專注的事情上。只要能讓我開心的事，我們都會努力讓它發生。」

韋德則很驚訝好兄弟安東尼突然現身，還透露對方去年夏天一直勸他不要退休；談到「甜瓜」不確定的未來，37歲的「閃電俠」直言，該讓年齡漸長的超級球星扮演何種角色，對球隊的管理階層和其他球員來說，確實是最難的一部分，「一切都必須完美運轉才行，每個人都做出適當的犧牲；不幸的，火箭並不適合他，但他還能打球。」

▲安東尼到尼克主場替好兄弟韋德打氣。（圖／達志影像／美聯社）

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