安東尼返尼克主場獲致敬影片　甜瓜：希望能回到這裡打球

▲甜瓜安東尼。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

還在找尋新東家的安東尼(Carmelo Anthony),28日重返他曾效力7季的尼克主場,替作客的熱火招牌球星、也是他的好友韋德(Dwyane Wade)打氣;麥迪遜花園廣場播放了影片向曾經的紐約一哥致敬,「甜瓜」坦言在這座球場有很多美好時光,「我很期待能再回到這裡打更多場比賽,這裡的球迷一直都對我很好。」

Here’s the reception Carmelo Anthony received at Madison Square Garden when he was shown on the Jumbotron during Knicks-Heat: pic.twitter.com/v0LUDiKeaW