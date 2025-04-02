洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

After years long battle, Glen Taylor and Marc Lore-Alex Rodriguez have agreed to complete full ownership to Lore-Rodriguez, sources tell ESPN. Taylor will not appeal Minnesota arbitrators that ruled in favor of Lore-Rodriguez in February. NBA will start transfer process. https://t.co/lceVytrj9i — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA明尼蘇達灰狼隊所有權的紛爭歷時4年終於塵埃落定，據《ESPN》的最新消息，洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）正式成為球隊新老闆，現任老闆泰勒（Glen Taylor）已同意全面轉讓灰狼和山貓隊的所有權，價碼為15億美元。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）深夜披露，泰勒決定不再對明尼蘇達州仲裁機構2月的裁定提出上訴，該裁定支持洛爾與「A-Rod」在出售合約爭議中的主張。NBA已正式啟動所有權轉讓程序，最終將由聯盟董事會進行表決通過。

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▲洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲正式成為灰狼老闆。（圖／VCG，下同）

原先雙方在2021年達成3階段收購協議，前兩階段共取得36%股權，交易金額約5億美元，均按計畫完成。然而在2024年3月，泰勒因認為對方違反合約條款並錯過交易期限，宣佈終止最終階段交易，引發重大爭議並進入仲裁程序。最終由3人仲裁小組作出2比1裁決，洛爾與「A-Rod」勝訴。

在交易懸而未決期間，洛爾與「A-Rod」持續擴充財務陣容，新增包括前紐約市長暨億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）、前Google高層施密特（Eric Schmidt）與NBA認可的私募基金Blue Owl Capital等夥伴。該團隊成功募資9.5億美元並存入託管帳戶，以示交易誠意與資金到位。

過去6周，雙方重啟協商，最終同意依原始協議完成轉讓。現年83歲的泰勒於1994年以9400萬美元買下灰狼，當時成功阻止球隊搬遷至紐奧良。他過去曾數度嘗試出售球隊未果，這次正式結束長達30年的執掌生涯。