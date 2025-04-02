運動雲

>

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

記者游郁香／綜合報導

NBA明尼蘇達灰狼隊所有權的紛爭歷時4年終於塵埃落定，據《ESPN》的最新消息，洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）正式成為球隊新老闆，現任老闆泰勒（Glen Taylor）已同意全面轉讓灰狼和山貓隊的所有權，價碼為15億美元。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）深夜披露，泰勒決定不再對明尼蘇達州仲裁機構2月的裁定提出上訴，該裁定支持洛爾與「A-Rod」在出售合約爭議中的主張。NBA已正式啟動所有權轉讓程序，最終將由聯盟董事會進行表決通過。

▲▼洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲收購NBA球隊灰狼的計畫驚傳生變。（圖／VCG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲正式成為灰狼老闆。（圖／VCG，下同）

原先雙方在2021年達成3階段收購協議，前兩階段共取得36%股權，交易金額約5億美元，均按計畫完成。然而在2024年3月，泰勒因認為對方違反合約條款並錯過交易期限，宣佈終止最終階段交易，引發重大爭議並進入仲裁程序。最終由3人仲裁小組作出2比1裁決，洛爾與「A-Rod」勝訴。

在交易懸而未決期間，洛爾與「A-Rod」持續擴充財務陣容，新增包括前紐約市長暨億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）、前Google高層施密特（Eric Schmidt）與NBA認可的私募基金Blue Owl Capital等夥伴。該團隊成功募資9.5億美元並存入託管帳戶，以示交易誠意與資金到位。

過去6周，雙方重啟協商，最終同意依原始協議完成轉讓。現年83歲的泰勒於1994年以9400萬美元買下灰狼，當時成功阻止球隊搬遷至紐奧良。他過去曾數度嘗試出售球隊未果，這次正式結束長達30年的執掌生涯。

▲▼洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲收購NBA球隊灰狼的計畫驚傳生變。（圖／VCG）

關鍵字： NBA灰狼山貓泰勒A-Rod

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

張奕初先發奪勝！熱身時間抓不準釀抽筋：需要反省

張奕初先發奪勝！熱身時間抓不準釀抽筋：需要反省

戴培峰開季火燙7成5！差三壘安打完全打擊　笑稱：腳程慢，難度高

戴培峰開季火燙7成5！差三壘安打完全打擊　笑稱：腳程慢，難度高

兄弟豪華洋投剩4人！王建民點名3新秀　期待成為本土輪值戰力

兄弟豪華洋投剩4人！王建民點名3新秀　期待成為本土輪值戰力

我要全部！張奕奪首勝、雙砲開轟嗨爆新莊　悍將11比5勝兄弟

我要全部！張奕奪首勝、雙砲開轟嗨爆新莊　悍將11比5勝兄弟

AI女神李珠珢登場前緊張爆表！做惡夢還想哭　粉絲夜排力挺超感動

AI女神李珠珢登場前緊張爆表！做惡夢還想哭　粉絲夜排力挺超感動

鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門新聞

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

張奕初先發奪勝！熱身時間抓不準釀抽筋：需要反省

戴培峰開季火燙7成5！差三壘安打完全打擊　笑稱：腳程慢，難度高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！

2李珠珢超級吸票機！10819人進場

3大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？

4陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

5張奕初先發奪勝　熱身失誤反省中

最新新聞

1甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂

2洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！

3戴培峰差三壘安打笑稱：腳程慢

4張奕初先發奪勝　熱身失誤反省中

5陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366