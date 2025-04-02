大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在1日（台灣時間）對亞特蘭大勇士的比賽中，即便球隊領先多達6分，仍於第六局盜壘成功。這一動作隨即引發現場記者間的討論，有人質疑是否觸犯棒球界長久以來的「潛規則」，並擔憂對手是否會以觸身球報復。不過勇士隊賽後明確表態，並未對此感到不滿。

勇士當天的主戰捕手、菜鳥鮑德溫（Drake Baldwin）在2日賽前受訪時強調：「我們不會對大谷報復。他是優秀的打者，不僅擁有強大力量，也具備盜壘能力。就算讓他上壘，也可能被他用速度製造威脅。我們的任務，是設法讓他出局。」

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果不其然，大谷的下一個打席發生在第八局道奇仍領先5分之際，面對前天使終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）搭配鮑德溫的投捕組合，最終遭到外角球三振。鮑德溫表示：「要解決他並不容易，需要細膩的策略與投球精準度。」他也補充，該打席共投出6球，沒有一球是針對內角，進一步證明球隊並無報復意圖。

至於所謂「大幅領先不應再盜壘」的潛規則是否適用，勇士牛棚投手、前阪神洋將皮爾斯・強森（Pierce Johnson）提出另一種實務觀察：「若一壘跑者起跑時，一壘手仍留在壘包防守，代表比賽仍在正常競爭狀態。」根據當時畫面，勇士一壘手歐森（Matt Olson）確實仍照常守備，大谷的盜壘自然無可厚非。

換言之，大谷翔平這次在大幅領先下的盜壘並未違反潛規則，也未引發對手不滿。對手並未將此視為挑釁，而是將大谷視為必須全力應對的強大對手。