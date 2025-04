甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

▲尼克傳奇安東尼確定入選2025年名人堂。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

10屆全明星前鋒「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)在NBA征戰19個賽季,6度入選年度最佳陣容,並幫助美國男籃贏得3面奧運金牌,儘管他未能在NBA奪冠,依舊是極具代表性的傳奇球星之一,根據《ESPN》的最新消息,他已接獲通知,確定入選2025年奈史密斯籃球名人堂,將以首年入選資格進榜。

《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)今(3)日凌晨披露,「甜瓜」安東尼確定入選今年的籃球名人堂,巧合的是,今日亦是安東尼在2013年對戰熱火時,單場轟下50分的12周年。他該役26投18中,投籃命中率高達69%,另有2籃板、2助攻、1抄截與1阻攻,他巔峰期的得分爆發力相當驚人。

12 years ago today, Carmelo Anthony scored 50 points in a win against the Heat! (2013)



50 PTS

2 REB

2 AST

1 STL

1 BLK

69% FG (18/26) pic.twitter.com/Qjl06i0bUt