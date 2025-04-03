甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

▲尼克傳奇安東尼確定入選2025年名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在NBA征戰19個賽季，6度入選年度最佳陣容，並幫助美國男籃贏得3面奧運金牌，儘管他未能在NBA奪冠，依舊是極具代表性的傳奇球星之一，根據《ESPN》的最新消息，他已接獲通知，確定入選2025年奈史密斯籃球名人堂，將以首年入選資格進榜。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（3）日凌晨披露，「甜瓜」安東尼確定入選今年的籃球名人堂，巧合的是，今日亦是安東尼在2013年對戰熱火時，單場轟下50分的12周年。他該役26投18中，投籃命中率高達69%，另有2籃板、2助攻、1抄截與1阻攻，他巔峰期的得分爆發力相當驚人。

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12 years ago today, Carmelo Anthony scored 50 points in a win against the Heat! (2013)



50 PTS

2 REB

2 AST

1 STL

1 BLK

69% FG (18/26) pic.twitter.com/Qjl06i0bUt — ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) April 2, 2025

大學時期的安東尼在雪城大學僅打了1季便率隊勇奪2003年NCAA冠軍，並獲選該年最傑出球員。之後他投入2003年NBA選秀，成為探花，被金塊相中，他的同梯詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）則分別在第1與第5順位被選走。

▲金塊時期的甜瓜安東尼。（圖／CFP）

「甜瓜」菜鳥季就展現精湛得分能力，場均能砍21分。效力金塊期間，他共出賽564場，場均貢獻24.8分、6.3籃板、3.1助攻，並在2008-09賽季帶隊闖進西區冠軍賽，可惜最終不敵湖人而無緣總決賽。

2011年，安東尼透過3方交易轉戰紐約尼克，這位來自巴爾的摩的球星重返東岸後迅速成為尼克球迷心中的「救世主」。2013年他贏得NBA得分王頭銜，卻始終無法率隊突破季後賽次輪。他在紐約出賽412場，繳出場均24.7分、7籃板、3.2助攻的成績。

▲擁有3枚奧運金牌的安東尼，去年親自飛到巴黎觀看美國男籃奧運賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

結束尼克生涯後，安東尼2017年轉戰雷霆，僅短暫效力1季，之後輾轉到了火箭、拓荒者，最終於2021-22賽季在湖人結束長達19年的NBA生涯。他生涯累積28,289分，排名NBA歷史得分榜第10位，職業生涯繳出場均22.5分、6.2籃板、2.7助攻，命中率44.7%、三分命中率35.5%。

此外，安東尼在奧運賽場上同樣戰功彪炳，2004年摘銅後，連續3屆（2008、2012、2016）奪金，去年他曾親自飛到巴黎，見證美國男籃完成5連霸。