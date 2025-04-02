運動雲

>

戴培峰開季火燙7成5！差三壘安打完全打擊　笑稱：腳程慢，難度高

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將鐵捕戴培峰在2日主場開幕戰攻守俱佳，差一支三壘安打就能達成完全打擊。他笑言，雖然曾動過念頭，但自認腳程慢，「難度太高了。」

▲▼戴培峰跳MVP舞蹈。（圖／富邦悍將提供）

▲▼戴培峰跳MVP舞蹈。（圖／富邦悍將提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼戴培峰跳MVP舞蹈。（圖／富邦悍將提供）

戴培峰在3月31日於大巨蛋對中信兄弟的首戰中就曾上演猛打賞，此戰4打數掃出3支安打，打擊率高達7成5。他表示：「開季數據比較好一點，但還不能太看重，重點是如何維持好狀況到季末，不要起伏太大，希望能繼續保持，幫助球隊贏球。」

開季狀態絕佳，與去年參加世界12強賽所建立的自信心有關。戴培峰說：「跟去年調整方式差不多，參加12強後，對打擊更有信心，畢竟對決過更高層級的投手，揮棒更果斷，開心能有好的表現。」

此戰前三打席分別敲出全壘打、一壘安打、二壘安打，第五打席則獲得四壞保送，第五打席原有機會挑戰三壘安打、完成完全打擊，他賽後透露：「其實有注意到，但心裡知道腳程沒辦法，蹲了九局真的很累。」

最後一打席打向右外野，被正面接殺，他回憶說：「球打得正面，有想過如果漏接就有機會三壘安打，可惜被接殺。雖然可惜，但球隊贏球最重要，有好的表現也很開心，三壘安打本來就可遇不可求，我打了六、七年也才一支而已。」他唯一1支三壘安打得追溯至2020年9月27日對統一獅所擊出。

談到張奕此戰奪得中職先發首勝，戴培峰表示有感受到他相當興奮，「第一局被江坤宇敲安後有守下來，之後越投越好。他的先發節奏和牛棚型態不太一樣，我也在嘗試與他建立共識，牛棚調整得不理想，我自己也還需要調整。」

針對3局曾因投捕溝通延誤造成超時，戴培峰坦言：「當時我想法是要投出好球避免大局，有點太急，對他真的很抱歉。」

李吳永勤在6局上演滿壘登板、連飆2K的關鍵場面，戴培峰直言：「沒有特別說什麼，因為牛棚已經有相對策略，只是提醒他專注，讓他集中在投球上。他投得真的很棒，成功穩住戰局。」

關鍵字： 富邦悍將戴培峰攻守完全打擊球隊影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

史上最慘！金塊約基奇單場「61分大三元」　球隊仍兩度延長落敗

史上最慘！金塊約基奇單場「61分大三元」　球隊仍兩度延長落敗

兄弟豪華洋投剩4人！王建民點名3新秀　期待成為本土輪值戰力

兄弟豪華洋投剩4人！王建民點名3新秀　期待成為本土輪值戰力

大谷連7戰得分！敲安助攻貝茲逆轉轟　道奇開季7連勝破隊史紀錄

大谷連7戰得分！敲安助攻貝茲逆轉轟　道奇開季7連勝破隊史紀錄

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

我要全部！張奕奪首勝、雙砲開轟嗨爆新莊　悍將11比5勝兄弟

我要全部！張奕奪首勝、雙砲開轟嗨爆新莊　悍將11比5勝兄弟

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

熱門新聞

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

史上最慘！金塊約基奇單場「61分大三元」　球隊仍兩度延長落敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？

2兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

3柯瑞單場12顆三分　飆52分神奇個人秀

4李珠珢超級吸票機！10819人進場

5柯瑞砍分卻是菜鳥受訪：為什麼是我

最新新聞

1戴培峰差三壘安打笑稱：腳程慢

2張奕初先發奪勝　熱身失誤反省中

3陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

4TPBL註冊大限逼近　洋將登錄成機密

5不畏寒冷低溫繳好投　鋼龍：舒服

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366