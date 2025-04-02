戴培峰開季火燙7成5！差三壘安打完全打擊　笑稱：腳程慢，難度高

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將鐵捕戴培峰在2日主場開幕戰攻守俱佳，差一支三壘安打就能達成完全打擊。他笑言，雖然曾動過念頭，但自認腳程慢，「難度太高了。」

▲▼戴培峰跳MVP舞蹈。（圖／富邦悍將提供）

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戴培峰在3月31日於大巨蛋對中信兄弟的首戰中就曾上演猛打賞，此戰4打數掃出3支安打，打擊率高達7成5。他表示：「開季數據比較好一點，但還不能太看重，重點是如何維持好狀況到季末，不要起伏太大，希望能繼續保持，幫助球隊贏球。」

開季狀態絕佳，與去年參加世界12強賽所建立的自信心有關。戴培峰說：「跟去年調整方式差不多，參加12強後，對打擊更有信心，畢竟對決過更高層級的投手，揮棒更果斷，開心能有好的表現。」

此戰前三打席分別敲出全壘打、一壘安打、二壘安打，第五打席則獲得四壞保送，第五打席原有機會挑戰三壘安打、完成完全打擊，他賽後透露：「其實有注意到，但心裡知道腳程沒辦法，蹲了九局真的很累。」

最後一打席打向右外野，被正面接殺，他回憶說：「球打得正面，有想過如果漏接就有機會三壘安打，可惜被接殺。雖然可惜，但球隊贏球最重要，有好的表現也很開心，三壘安打本來就可遇不可求，我打了六、七年也才一支而已。」他唯一1支三壘安打得追溯至2020年9月27日對統一獅所擊出。

談到張奕此戰奪得中職先發首勝，戴培峰表示有感受到他相當興奮，「第一局被江坤宇敲安後有守下來，之後越投越好。他的先發節奏和牛棚型態不太一樣，我也在嘗試與他建立共識，牛棚調整得不理想，我自己也還需要調整。」

針對3局曾因投捕溝通延誤造成超時，戴培峰坦言：「當時我想法是要投出好球避免大局，有點太急，對他真的很抱歉。」

李吳永勤在6局上演滿壘登板、連飆2K的關鍵場面，戴培峰直言：「沒有特別說什麼，因為牛棚已經有相對策略，只是提醒他專注，讓他集中在投球上。他投得真的很棒，成功穩住戰局。」