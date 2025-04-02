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張奕初先發奪勝！熱身時間抓不準釀抽筋：需要反省

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（2）日以11比5擊敗中信兄弟，投手張奕迎來中職生涯首次先發登板，繳出5.1局失3分的成績，順利拿下勝投。他在賽後表示，原本希望能夠撐完6局，但身體出現抽筋狀況無法繼續，坦言「有點可惜」。

張奕在賽後受訪表示，投球感覺都還不錯，「想說要丟完6局，可惜身體不讓我繼續丟，有點小抽筋。」不過跟之前相比，球數有超過，這是好事，「讓身體有張力，可以為下一場做準備，強度會拉起來，相信都會回到軌道上。」

開局連飆3K的表現令人驚艷，張奕謙虛回應，「當下沒有想那麼多，第一局當中繼在丟，第一局都會有亂流，不想要有那一種太輕浮的感覺，希望一顆一顆謹慎盡全力去丟。」能丟出三次三振，對他來說是很好的開始。

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▲張奕、張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕。（圖／富邦悍將提供）

對於2局過後的節奏調整，張奕強調，需要根據打者特性與自身狀況分配力量，「因為先發的關係，可能如果要丟長的，有些球要用力或是放的，就是看打者。」

6局續投時，張奕在隊友失誤後仍留場奮戰，但面對曾頌恩被擊出安打後退場，當時用球數為86球，剛好落在教練團設定的範圍內。

總教練陳金鋒指出中場休息偏長或許影響投球狀態，張奕也坦言，「中間有點小插曲，我有問是（休息）10分鐘還是5分鐘，但等到要出去丟時，發現已經完全來不及，身體是沒有熱的狀態下，所以就直接上去，有點想要用力導致抽筋。」

張奕進一步透露，當時投手教練郭勇志上來詢問狀況，「他問我OK嗎？我說可以，就繼續投幾顆，讓身體熱起來，後面聽是6分鐘，下次可能提早2分鐘出來，中繼不用顧慮，但先發就要注意。」這是需要反省的地方，希望下次不要發生。

對於隊友強打火力挹注，張奕坦言，多少會比較踏實，但不會因此鬆懈，「沒有想說得了很多分，心情就很輕浮，還是當作0比0狀態，對決每一位打者，一顆一顆穩穩抓每一位打者。」

關鍵字： 影音

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