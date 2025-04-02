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陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將主場開幕戰以11比5擊退中信兄弟，總教練陳金鋒賽後肯定全隊展現出強烈鬥志，直言「贏球就是最好的回饋球迷」。他點名稱讚張奕完成先發任務、戴培峰打擊更具自信，並強調投手群在關鍵時刻互相支援、穩住局勢，展現團隊應有的韌性與成熟。他也指出，這場勝利不僅為開季注入氣勢，更展現球隊在心理層面上的進步與凝聚。

陳金鋒談到開轟的戴培峰，認為他在春訓期間強化出棒觀念後，已逐漸展現成熟穩定的心態。「他揮棒變得更篤定，也開始相信自己有這樣的能力。有時候技術和心理是兩回事，以前他的穩定度沒那麼好，現在開始敢於攻擊每一顆球，不怕三振，積極進攻好球帶。」

他也補充，去年在世界12強賽經歷高張力賽事後，讓戴培峰的心理層面成長許多，「看過輸贏關鍵比賽，對他真的有幫助。」

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▲戴培峰開轟。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰開轟。（圖／富邦悍將提供）

張奕此戰中職生涯首度先發，投5.1局失3分，拿下勝投。陳金鋒對他的表現表示肯定：「他今天完成責任，直球與控球都表現得很好。」不過第6局退場時間稍早，陳金鋒說明：「他那局中間休息時間比較長，有點抽筋，不是球數到了才換下來。若外野手默契沒有問題的話，應該有機會投完6局。」他也提到，下一場狀況更好的話，會視情況讓張奕增加投球量。

本場比賽第6局兄弟反撲，形成滿壘危機，靠李吳永勤登板止血，連飆2K解危。陳金鋒稱讚：「他的表現真的不錯。今天投手群整體都做得很好，幾個危機都是大家互相支援，展現團隊合作，每位選手都盡到責任，讓比賽穩定下來。」

關鍵字： 富邦悍將開幕戰陳金鋒戴培峰中信兄弟影音

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