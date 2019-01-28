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柯里森球衣退休儀式KD將現身　與雷霆破冰有回鍋可能？

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▲杜蘭特、柯里森。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特將參加柯里森的球衣退休儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從2016年夏天決定轉戰灣區，杜蘭特(Kevin Durant)與雷霆隊友的關係就此破裂，不過「前雷帝」決定3月重返奧克拉荷馬參加老隊友柯里森(Nick Collison)的球衣退休儀式，他直言「是時候該讓那些事過去了」。不過此舉並不意味著「KD」會重新考慮「回鍋」前東家，「沃神」表示雙方都沒有意願。

雷霆預計在當地時間3月20日，為生涯15季都不曾離隊的柯里森舉行球衣退休儀式，與他當過9年隊友的杜蘭特決定返回奧克拉荷馬參加，「前雷帝」表示，「那個團隊太特別了，從2010年開始到我離開前，都很特別。是時候讓那些事過去了，再次重聚，尤其是在這種時刻，為了Nick。

雷霆方面已經得知杜蘭特將參加柯里森球衣退休儀式，對此樂觀其成。杜蘭特曾是奧克拉荷馬的代表人物，但當他2016年決定投入西區死敵勇士的懷抱，雙方關係因此破裂。不過這位連2屆總決賽MVP向美國《ESPN》表示，在他心中，他一直掛念著這座城市和這裡的球迷，並懷著崇高的敬意

▲雷霆老將柯里森宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯里森看著杜蘭特、衛斯布魯克等後輩成長為巨星。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特2007年被超音速以榜眼籤相中，並隨隊搬遷到奧克拉荷馬，這9年的期間，他曾4度率隊打入西區決賽，並在2012年進入總決賽。杜蘭特一直很感謝當自己還是菜鳥時，幫助他適應NBA的前輩柯里森，兩人曾攜手征戰了8季。

杜蘭特將在當地時間3月19日隨勇士到灰狼主場後，再飛到奧克拉荷馬參加20日的球衣退休儀式，灣區軍團將在21日回到主場面對溜馬。

至於有人認為杜蘭特主動表示該放下過去的恩怨，回到奧克拉荷馬參與老隊友的球衣退休活動，是否意味著他可能在今夏考慮「回鍋」，對此美國《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)直言，沒有種可能性；據「沃神」的消息，雙方都沒有意願，而且雷霆現在也已經改以衛斯布魯克(Russell Westbrook)和喬治(Paul George)為球隊核心，本季打出西區第3名的好成績。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特認為是時候放下過去的恩怨。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特雷霆柯里森
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