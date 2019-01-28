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喬治轟36+13霸氣隔扣字母哥　PG：我怎麼沒秀我的新鞋

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▲雷霆二哥喬治隔扣字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治隔扣字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆二當家喬治(Paul George)在28日面對東區龍頭公鹿一役，終場前1分15秒連砍7分，幫助奧克拉荷馬守住勝果，他單場轟下36分、13籃板的雙十數據，還在末節最後時刻切入隔扣「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，賽後他笑說，「我怎麼沒秀一下我的新鞋？」

雷霆28日在主場迎戰東區強權公鹿，二哥喬治再次獲得了「MVP」呼聲，他在攻防兩端都繳出優異表現，不僅以21投12中、5成71的命中率砍下36分，單場飆進8顆三分彈，還狂抓了13籃板，外帶3抄截，單場正負值「+16」居全隊之冠。

當「字母哥」終場前2分02秒命中一記26呎三分，將比數追到102比106時，喬治隨即跳出來滅火，先是送助攻給禁區猛將亞當斯(Steven Adams)在籃下放進兩分，他自己更在1分15秒內連砍7分，包括在右側45度角切入隔扣體能勁爆的公鹿一哥，讓雷霆主場為之沸騰。

喬治終場前48.1秒的三分球，將雙方分差擴大到6分；最後25秒，他再以兩罰替雷霆鎖定勝局，終場以118比112收下5連勝，繼續以31勝18敗占據西區第3位。除了二哥持續火燙表現，雷霆一哥衛斯布魯克此役也繳出13分、13籃板和11助攻，拿下本季第16度、生涯第120次大三元，不過他單場20投僅5中。

▲雷霆二哥喬治隔扣字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治隔扣字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

賽後雷霆主帥多諾萬(Billy Donovan)大讚喬治的表現，「大家都不知道他的工作有多難，還有他正在做的事。很多時候，那些進攻能力和他同等級的球員，他們不一定會負責防守對手最強的球星或擅長投中距離的球員，像他這場所做的這樣。

談到隔扣「字母哥」，喬治表示，「我看他起跳慢了，他是那種會想辦法在籃框附近完成play的人，因此任何拋投和投籃，他都會試著搧掉，因此這種時刻，你必須充滿侵略性來攻擊籃框。

喬治也開笑說，他錯過了利用這個機會宣傳個人新款球鞋「PG3 x NASA」，「我怎麼沒有秀一下我的鞋子？」

▲雷霆二哥喬治隔扣字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥喬治再次獲得MVP呼聲。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克衛少喬治公鹿
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