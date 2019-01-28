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綠衫軍受限羅斯條款沒法追戴維斯　詹皇聯手一眉哥有望成真

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▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

▲湖人決心要追戴維斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

開季至今有關鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的交易傳聞持續延燒，「沃神」在台灣時間28日晚間拋出震撼彈，披露「一眉哥」經紀人保羅(Rich Paul)表明他們無意與鵜鶘續約，提出交易請求；「沃神」還進一步報導，由於塞爾提克受限「羅斯條款」，給了湖人搶人的絕佳機會，「湖人已經決心要透過交易得到戴維斯」。

雖然戴維斯1月初接受《The Athletic》專訪時表示，目前最大的目標就是幫助鵜鶘贏球，希望能率紐奧良打進季後賽，更強調自己是一個「活在當下的人」；不過鵜鶘至今僅取得22勝28敗、西區倒數第3不盡理想的成績，不用說挑戰他夢寐以求的冠軍戒，連能否打入季後賽都是疑問。

最終戴維斯喊出了「賣我」，他的經紀人也是紫金一哥詹姆斯(LeBron James)的好友保羅，向美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)表明，「戴維斯希望被交易到一支能讓他有穩定贏球機會、拚搶總冠軍的隊伍。他希望坦承並且明確表達自己的意圖，這也是為何要在現在告訴球隊這個決定，這符合戴維斯和球隊的未來利益。」

▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯與詹姆斯有望聯手。（圖／達志影像／美聯社）

「一眉哥」表明想被交易，給了「除了塞爾提克」以外的隊伍，爭搶這位全明星前鋒的好機會。聯盟不允許一隊透過交易得到2名具「羅斯條款」的球員，但綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)的合約已包含此條款，因此他們必須等到厄文在當地時間7月1日恢復自由身，才能通過交易得到戴維斯。

這給了早在去年夏天就開始「布局」的湖人絕佳的搶人機會，「沃神」指出，聯盟的消息來源告訴他，「湖人已經決心要透過交易得到戴維斯。」當然其他隊伍也不會放過得到一位MVP等級大前鋒的機會。

原本戴維斯若在今夏與鵜鶘續約，他能得到一份5年2.4億美金的超級頂薪合約，他可以在2020年跳脫合約成為自由球員。紐奧良之前則已表明，無意在當地時間2月7日交易截止日前送走當家一哥。

《紐約時報》史坦(Marc Stein)則報導，保羅透露，他們還未告知鵜鶘任何「偏好」的交易對象，「但我們希望在交易截止日前做出正確的事，讓他們能夠做出對球隊最好的決定。」

25歲的戴維斯本季繳出場均29.3分、13.3籃板，皆創下生涯新高，外帶2.6阻攻，不過目前正因左手食指扭傷進入傷兵名單，得休養1到2周。

▲公鹿字母哥安戴托昆波、鵜鶘一哥戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘一哥戴維斯喊出賣我。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯一眉哥湖人詹姆斯
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