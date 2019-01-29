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史上首人！柯瑞連7季破200顆三分　3節砍26分喜迎11連勝

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▲勇士一哥柯瑞戰溜馬。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

1月份僅輸過1場的衛冕軍勇士，29日到遭逢一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)報銷慘劇的溜馬主場作客，聯盟招牌球星柯瑞(Stephen Curry)上半場就砍進5顆三分彈拿下23分，本季個人三分命中總數突破200大關，他是首位連7季達成此紀錄的球員；他此役僅打了3節貢獻26分、6籃板，率隊以132比100痛宰溜馬收下11連勝。

歷經了一哥柯瑞連續因鼠蹊部傷勢缺陣11場，還有杜蘭特(Kevin Durant)與格林(Draymond Green)的內鬨風波，灣區大軍1月迎回了明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，這個月至今僅輸給西區勁敵火箭。此役來到溜馬主場踢館，一哥柯瑞開賽就來了一記高拋，連送助攻給搭檔湯普森(Klay Thompson)和「表弟」。

首節最後5分18秒，柯瑞在右側45度角和左側底線各砍進一記三分，率隊打出24對16的攻勢，加上杜蘭特和老將伊谷達拉(Andre Iguodala)也加入開火行列，勇士單節灌進爆量的40分，輕鬆拉開18分領先。

柯瑞上半場手感極佳，打了16分鐘就以10投9中砍下23分、3籃板和2助攻，三分球5投全部命中，包括次節終了前0.4秒，他帶球到前場突然拔起來砍進一記27呎三分，對手完全來不及反應，他興奮地高舉「3」的手勢狂奔。在「咖哩」前2節火力全開之下，勇士帶著69比48、21分領先進入下半場。

▲勇士一哥柯瑞戰溜馬。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

柯瑞第3節又飆進個人單場第6顆三分球，本季三分命中總數從賽前的197顆變成203顆，達成連7季三分進球總數突破200大關的里程碑，他是NBA史上首位達成此紀錄的球員。

前3節打完，勇士取得101比79、22分領先，柯瑞也提前打卡下班，末節沒再上陣。他此役出賽27分鐘，13投10中攻下26分、6籃板和3助攻，外帶2抄截，三分球8投6中，率隊以132比100輕取溜馬，迎接11連勝。

除了「咖哩」表現亮眼，從阿基里斯腱傷勢中復出的卡森斯也繳出22分、6籃板和4助攻的優異數據，這是他本季首度單場得分突破20大關。

▲勇士一哥柯瑞戰溜馬。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩溜馬表弟
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