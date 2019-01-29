運動雲

> >

湖人若得到AD還能吸引湯神？沃神爆「某情況」下可能成真

ETtoday運動雲

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)喊出「賣我」宣言後，各隊已經磨刀霍霍，美國《雅虎體育》報導，湖人和尼克都已開始準備報價，「沃神」更在節目上加碼爆料，據他得到的消息，若紫金軍團能成功延攬「一眉哥」，而勇士今夏沒給湯普森(Klay Thompson)頂薪合約，「浪花弟」可能會把目光轉移到湖人身上。

無論戴維斯是否會在2月交易截止日前被交易，他的未來都已不屬於紐奧良，在他的經紀人保羅(Rich Paul)台灣時間28日拋出「請求交易」震撼彈前，他上周末已告知球團和隊友自己的決定；據《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，沒有任何一位隊友對此感到驚訝。

海恩斯指出，戴維斯原本計畫今年夏天再尋求交易，但鵜鶘至今僅繳出22勝28敗、西區第3爛的成績，前途晦暗，讓不斷重申想待在能贏球、有機會爭冠隊伍的戴維斯，提前做出與紐奧良分道揚鑣的決定。

▲勇士湯普森、卡森斯。（圖／路透）

▲勇士湯普森。（圖／路透）

傳出準備向鵜鶘提出報價的尼克與湖人，手上都有不少籌碼，尼克可以拿來換戴維斯的籌碼包括原本被視為大蘋果未來巨星的波辛基斯(Kristaps Porzingis)、菜鳥納克斯(Kevin Knox)和2019年首輪籤；值得一提的是，尼克得到「一眉哥」後，今夏還有足夠的薪資空間能簽下另一名超級球星，如杜蘭特(Kevin Durant)或黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)。

湖人握有的籌碼則包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)和英格雷(Brandon Ingram)等潛力小將。由於戴維斯與紫金一哥共用經紀人，「詹皇」也明示想聯手「一眉哥」，加上湖人自去年夏天就開始有計畫地空出薪資空間，他們被視為有利的競爭者。

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)除報導湖人已決心要得到戴維斯，他還在節目《Sports Center》上加碼爆料，若湖人得到「一眉哥」，而勇士今夏沒有給湯普森頂薪合約，想用比頂薪低一點的價碼留人，「如果這件事發生，我被告知湯普森會把目光放在湖人身上，但前提是他們能得到戴維斯。」

湯普森2014年10月與勇士簽下的4年6900萬美金合約將在今年夏天到期，屆時他將恢復自由身，他也是今夏自由市場上備受矚目的一條「大魚」。

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯一眉哥勇士湯普森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

林書豪砍13+4連4戰得分上雙　老鷹扳倒西區老八快艇

看湯神單手飛扣太嗨竟滑倒仆街　柯瑞：他灌籃引發地震

史上首人！柯瑞連7季破200顆三分　3節砍26分喜迎11連勝

熱門新聞

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

中職／彭政閔引退？　兄弟與彭政閔30日公布

球哥、庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼　詹皇按一眉哥IG文讚

中職／彭政閔球員引退？接班總教練　先赴國外培訓教練

中職／彭政閔引退賽？　中信兄弟主場最後一戰

中職／彭政閔「變電箱事件」嚇壞大家　還搥斷旅外夢

讀者回應

﻿

最新新聞

1總教一席話　潘志芳從「心」出發

2亞瑟士盃排球賽4月開打　1月30日報名

3沃神曝鵜鶘開始聽取各隊報價AD

4湖人若得到AD還能吸引湯神？

5日本男女單今年0座冠軍　朴柱奉失望

熱門新聞

1彭政閔模範生　組頭怨「超難買」

2彭政閔引退？兄弟30日公布重大訊息

3球哥庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼

4彭政閔球員引退？先赴國外培訓教練

5彭政閔引退賽？中信兄弟主場最終戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

低調王者-明仁國中

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366