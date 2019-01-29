湖人若得到AD還能吸引湯神？沃神爆「某情況」下可能成真

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)喊出「賣我」宣言後，各隊已經磨刀霍霍，美國《雅虎體育》報導，湖人和尼克都已開始準備報價，「沃神」更在節目上加碼爆料，據他得到的消息，若紫金軍團能成功延攬「一眉哥」，而勇士今夏沒給湯普森(Klay Thompson)頂薪合約，「浪花弟」可能會把目光轉移到湖人身上。

無論戴維斯是否會在2月交易截止日前被交易，他的未來都已不屬於紐奧良，在他的經紀人保羅(Rich Paul)台灣時間28日拋出「請求交易」震撼彈前，他上周末已告知球團和隊友自己的決定；據《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，沒有任何一位隊友對此感到驚訝。

海恩斯指出，戴維斯原本計畫今年夏天再尋求交易，但鵜鶘至今僅繳出22勝28敗、西區第3爛的成績，前途晦暗，讓不斷重申想待在能贏球、有機會爭冠隊伍的戴維斯，提前做出與紐奧良分道揚鑣的決定。

▲勇士湯普森。（圖／路透）

傳出準備向鵜鶘提出報價的尼克與湖人，手上都有不少籌碼，尼克可以拿來換戴維斯的籌碼包括原本被視為大蘋果未來巨星的波辛基斯(Kristaps Porzingis)、菜鳥納克斯(Kevin Knox)和2019年首輪籤；值得一提的是，尼克得到「一眉哥」後，今夏還有足夠的薪資空間能簽下另一名超級球星，如杜蘭特(Kevin Durant)或黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)。

湖人握有的籌碼則包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)和英格雷(Brandon Ingram)等潛力小將。由於戴維斯與紫金一哥共用經紀人，「詹皇」也明示想聯手「一眉哥」，加上湖人自去年夏天就開始有計畫地空出薪資空間，他們被視為有利的競爭者。

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)除報導湖人已決心要得到戴維斯，他還在節目《Sports Center》上加碼爆料，若湖人得到「一眉哥」，而勇士今夏沒有給湯普森頂薪合約，想用比頂薪低一點的價碼留人，「如果這件事發生，我被告知湯普森會把目光放在湖人身上，但前提是他們能得到戴維斯。」

湯普森2014年10月與勇士簽下的4年6900萬美金合約將在今年夏天到期，屆時他將恢復自由身，他也是今夏自由市場上備受矚目的一條「大魚」。

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

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