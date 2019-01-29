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林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

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▲林書豪戰公牛。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

隨著當地時間2月7日交易截止日逐漸逼近，各種交易傳聞流竄，本季克服膝傷從板凳繳出高效表現的林書豪也身陷其中，還被《The Athletic》點名是老鷹最可能送走的兩位球員之一，不過主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)並不避諱和子弟兵談論此事，「當你把一切攤開來說，就沒有什麼秘密，沒有必要避免談論這些。

進入重建期的老鷹，將目標放在累積未來資產，總管席列克(Travis Schlenk)明白表示，在交易截止日到來之前，他們會聆聽來自其他各隊的報價，「我們在已經累積了5個選秀權，包括2枚首輪和3枚次輪籤，我們進行的每筆交易的目的都是為了未來資產或提升球隊的薪資空間。」

季前被籃網交易到亞特蘭大的林書豪，雖然本季退居替補，場均上場20分鐘創下個人菜鳥季後的新低，但他場均能貢獻11分、3.7助攻和2.4籃板，場均命中率、真實命中率以及有效命中率皆創下生涯新高，若老鷹要進行交易來換取未來資產，他絕對會是一個不錯的籌碼。

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

《The Athletic》將林書豪和29歲中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)列為最可能被老鷹送走的兩位球員，雖然「豪小子」剩餘1250萬美金的到期合約並不便宜，但正在找尋優質控衛的隊伍可能會對他感興趣，加上這位30歲台裔控衛顯然不在老鷹未來藍圖裡，因此交易他是很合理的選擇。

老鷹主帥皮爾斯也不避諱向子弟兵提及交易截止日，還有可能不斷延燒的交易傳聞，包括林書豪、近5季都效力亞特蘭大貝茲摩爾(Kent Bazemore)、戴德蒙和普林斯(Taurean Prince)等人的名字都曾出現在交易流言中。

皮爾斯透露，他和球員說，「嘿，交易截止日就在7號，傳聞也差不多會開始蔓延，Jeremy，你就是其中一位身陷傳聞的球員，你現在被哪隊看上了？」他直言，「當你把一切攤開來說，就沒有什麼秘密，沒有必要避免談論這些。」

皮爾斯也提到，他和林書豪提到交易傳聞時，這位台裔控衛淡定表示，自己生涯幾乎每年都會陷入其中，「他們會處理這件事，會和自己的經紀人討論，當然當傳聞出現時，可能會產生一些疑慮，但一旦你能解決它，你的心境也會豁然開朗。」

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
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