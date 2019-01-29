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看湯神單手飛扣太嗨竟滑倒仆街　柯瑞：他灌籃引發地震

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)上周才因為想快攻灌籃滑了一跤，隨後又投出「麵包」，被「俠客傻球」的官方推特轉發出糗畫面；未料29日作客溜馬一役，他再度滑倒，只是這次不在場上，而是在場邊看搭檔湯普森(Klay Thompson)上演單手飛扣，起身慶祝時太興奮，整個人「仆街」，手上的毛巾也噴飛，讓球迷笑噴。

▲勇士一哥柯瑞戰溜馬。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

聯盟第一神射柯瑞29日對溜馬又寫下一項新的三分紀錄，他單場飆進6顆三分球，本季三分進球總數來到203顆，達成連7季都至少砍進200顆三分的里程碑，成為NBA史上首位達成此紀錄的球員。「咖哩」此役只打了3節上陣27分鐘就掃下26分、6籃板和3助攻，外帶2抄截，率隊以32分差輕鬆拿下11連勝。

不過此役「咖哩」又意外出糗，次節開局他在場邊休息，看到搭檔「浪花弟」從左側45度角切入單手飛扣籃框，起身慶祝時一不小心滑倒仆街，連毛巾都噴飛在地上，面部朝下摔倒，有專欄作家打趣表示，湯普森這一灌差點「終結」了整支球隊，所幸柯瑞並沒有受傷。

一向充滿幽默感的柯瑞，賽後被問到怎麼看湯普森灌籃會看到不小心摔跤，他笑說，「那個灌籃很棒，極度不凡，他引發了地震，所以我在場邊為之折服。

雖然「小小出糗」，不過柯瑞再次繳出高效表現，幫助衛冕軍將連勝紀錄推進到第11場，1月至今僅輸過1場球，「咖哩」賽後心情大好，直接把腳上的「原味」球鞋脫下來送給場邊一位年輕女球迷，讓對方相當驚喜。

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry
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