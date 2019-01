林書豪砍13+4連4戰得分上雙　老鷹扳倒西區老八快艇

▲林書豪。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

東區倒數第4的老鷹29日到西區老八快艇主場踢館,打出一場攻守俱佳的比賽,從開賽就一路領先,除了主控楊恩(Trae Young)砍下26分、8助攻,林書豪也從板凳挹注13分、4助攻和2籃板,連4場得分上雙,與他默契不錯的替補長人倫恩(Alex Len)則貢獻19分、9籃板,聯手率隊以123比118取勝。

jeremy with the TOUGH and one. pic.twitter.com/S9ifxEoEu5