林書豪砍13+4連4戰得分上雙　老鷹扳倒西區老八快艇

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

東區倒數第4的老鷹29日到西區老八快艇主場踢館，打出一場攻守俱佳的比賽，從開賽就一路領先，除了主控楊恩(Trae Young)砍下26分、8助攻，林書豪也從板凳挹注13分、4助攻和2籃板，連4場得分上雙，與他默契不錯的替補長人倫恩(Alex Len)則貢獻19分、9籃板，聯手率隊以123比118取勝。

jeremy with the TOUGH and one. pic.twitter.com/S9ifxEoEu5 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月29日

過去3戰得分皆上雙的林書豪，這一戰在首節還剩7分48秒就替補上陣，打了8分鐘，命中一顆26呎三分球，並站上罰球線兩罰一中，單節拿下4分、2籃板，但也發生3次失誤，包括在16秒內被前隊友「天空貝」比佛利(Patrick Beverley)2度抄截；此節最後45.7秒，球又被快艇第六人威廉斯(Lou Williams)抄走。

老鷹首節攻勢流暢，取得32對25領先。不過快艇次節急起直追，主將哈里斯(Tobias Harris)與從板凳出發的哈瑞爾(Montrezl Harrell)聯手搶分，兩人前2節各砍下14分，率隊次節灌進36分，將分差縮小到61比63。

林書豪次節則在1分半鐘內連下6分，先是從左側底線切入，在禁區一團混亂之下造成犯規，兩罰俱中，隨後中距離跳投命中；上半場終了前2分45秒，他再度站上罰球線把握住兩罰，再助攻長人倫恩，讓倫恩反手拋進兩分，這波8比3攻勢，一度幫助老鷹拉開59比53、6分領先。

▲老鷹主控楊恩。（圖／CFP）

靠著羅賓森(Jerome Robinson)上半場最後0.7秒的三分彈，將分差縮小到2分的快艇，第3節火力衰退，老鷹替補長人倫恩最後5分38秒回到場上後，不斷強打禁區，一人連砍9分，拉開了7分差。第3節最後55.2秒，老飛人卡特(Vince Carter)砍進一顆三分彈，進一步將領先擴大到10分。

老鷹第3節打完取得94比83、11分領先，末節持續保持雙位數分差，第3節沒再添分數僅送出2次助攻的林書豪，在連續2次三分出手落空後，完成了一記三分打，並再次與倫恩連線。

快艇最後2分18秒一度憑藉比佛利的兩罰，追到112比118，但老鷹先發中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)隨即以一記爆扣還以顏色，主控楊恩也飆進一顆31呎三分球，要回9分領先，老鷹終場以123比118扳倒西區老八。

▲林書豪。（圖／CFP）

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