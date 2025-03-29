勇士留「前場大物」庫明加不必砸重金？　美媒曝關鍵原因

▲勇士去年開季前未能與庫明加延長合約。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季前並未延長「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）的新秀合約，他將在本季結束後成為受限自由球員，今夏將是雙方談約的關鍵期，不過據NBA記者席格爾（Brett Siegel）得到的消息，聯盟整體對他的興趣並不算高，這反而可能對勇士有利。

庫明加目前正值菜鳥合約的最後一年， 席格爾指出，由於薪資上限預計在2024-25賽季後上調，整體市場格局將有所改變。不過即便如此，市場對庫明加的「需求」仍偏低，願為他開出大合約的球隊不多。

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「雖然勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）曾明言金錢不會阻礙打造冠軍陣容，但他們究竟願意為庫明加投入多少薪資？」席格爾寫道，「由於自由市場整體偏弱，庫明加的行情也會相對受限。」

▲勇士今夏不必砸重金就能留下庫明加？（圖／達志影像／美聯社）

他補充道，「這將成為勇士的優勢，他們能以合理價碼與庫明加完成續約，而不必砸下年薪超過3000萬美元的重金。消息人士指出，勇士對庫明加即將到來的自由球員身份不太擔心，因為其他球隊基本沒有能力開出超級報價。」

儘管自由市場預期冷清，庫明加仍會是勇士休賽季「首要」的續約對象之一。他本季稱職扮演板凳角色，對球隊貢獻不小。本季他出賽40場，繳出場均16.3分、4.7籃板，投籃命中率45.5%、三分球命中率31.9%。儘管因傷缺席了33場比賽，目前已經恢復健康，且在他上場的比賽，勇士取得23勝17敗。