賈吉三響砲！洋基開賽「3球」煙火秀寫歷史　單場猛敲9轟隊史首見

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）30日（台灣時間）率領全隊上演煙火秀，個人單場3響砲8打點，洋基猛敲9轟以20比9大勝釀酒人，寫下各項紀錄。

剛在休季期間被洋基交易至釀酒人隊的左投柯提斯（Nestor Cortes）在此戰先發，而洋基隊在1局下就發揮火力，剛轉隊的葛斯密特（Paul Goldschmidt）鎖定第1球開轟，貝林傑（Cody Bellinger）第2球開轟，接著第3棒賈吉對第3球開轟，這是大聯盟歷史上第一次有球隊在面對前三顆投球時就擊出全壘打。

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不僅如此，兩出局後，威爾斯（Austin Wells）也擊出第四支全壘打，完成了洋基隊史首度開場的4支全壘打。2局下再由沃爾普（Anthony Volpe）開轟，前兩局就狂灌進7分。柯提斯前兩局挨5轟，第3局投出保送後黯然退場。

賈吉在3局下又轟滿貫砲給對手重擊，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）隨後也開轟，賈吉4局下再敲兩分砲，單場4安打猛打賞，包含3響砲，進帳8分打點。

佩拉薩（Oswald Peraza）替補上場，在7局下擊出了兩分全壘打，洋基全場共擊出9發全壘打。翻開歷史，僅有兩支大聯盟球隊在比賽中擊出了至少9支全壘打：藍鳥隊在1987年9月14日對金鶯隊的比賽中擊出了創紀錄的10支全壘打，還有紅人隊在1999年9月4日對費城人隊的比賽中擊出了9支全壘打。洋基創下了26年來的大聯盟首見紀錄。

洋基隊史先前的全壘打紀錄是單場8支，這個紀錄先後在1939年6月28日對運動家隊的比賽中創下，還有在2007年7月31日對白襪隊的比賽中創下。

賈吉是第四位生涯擁有至少3場3響砲的洋基隊球員，先前達成這項創舉的有蓋里格（Lou Gehrig）、迪馬吉奧（Joe DiMaggio）和羅德里格茲（Alex Rodriguez）。只有一位洋基隊球員曾在一場比賽中擊出4支全壘打：蓋里格，1932年6月3日在費城對費城隊的比賽中。