賈吉三響砲！洋基開賽「3球」煙火秀寫歷史　單場猛敲9轟隊史首見

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)30日(台灣時間)率領全隊上演煙火秀,個人單場3響砲8打點,洋基猛敲9轟以20比9大勝釀酒人,寫下各項紀錄。

剛在休季期間被洋基交易至釀酒人隊的左投柯提斯(Nestor Cortes)在此戰先發,而洋基隊在1局下就發揮火力,剛轉隊的葛斯密特(Paul Goldschmidt)鎖定第1球開轟,貝林傑(Cody Bellinger)第2球開轟,接著第3棒賈吉對第3球開轟,這是大聯盟歷史上第一次有球隊在面對前三顆投球時就擊出全壘打。

不僅如此,兩出局後,威爾斯(Austin Wells)也擊出第四支全壘打,完成了洋基隊史首度開場的4支全壘打。2局下再由沃爾普(Anthony Volpe)開轟,前兩局就狂灌進7分。柯提斯前兩局挨5轟,第3局投出保送後黯然退場。

賈吉在3局下又轟滿貫砲給對手重擊,齊森姆(Jazz Chisholm Jr.)隨後也開轟,賈吉4局下再敲兩分砲,單場4安打猛打賞,包含3響砲,進帳8分打點。

佩拉薩(Oswald Peraza)替補上場,在7局下擊出了兩分全壘打,洋基全場共擊出9發全壘打。翻開歷史,僅有兩支大聯盟球隊在比賽中擊出了至少9支全壘打:藍鳥隊在1987年9月14日對金鶯隊的比賽中擊出了創紀錄的10支全壘打,還有紅人隊在1999年9月4日對費城人隊的比賽中擊出了9支全壘打。洋基創下了26年來的大聯盟首見紀錄。

洋基隊史先前的全壘打紀錄是單場8支,這個紀錄先後在1939年6月28日對運動家隊的比賽中創下,還有在2007年7月31日對白襪隊的比賽中創下。

賈吉是第四位生涯擁有至少3場3響砲的洋基隊球員,先前達成這項創舉的有蓋里格(Lou Gehrig)、迪馬吉奧(Joe DiMaggio)和羅德里格茲(Alex Rodriguez)。只有一位洋基隊球員曾在一場比賽中擊出4支全壘打:蓋里格,1932年6月3日在費城對費城隊的比賽中。

