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佐佐木朗希控球又失準　美媒警告：MLB打者將無視第二球種

▲▼道奇日本投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇日本投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇日本火球男佐佐木朗希，今（30）日迎來主場初登板，面對老虎僅投1又2/3局，總共用掉61球，被敲3安打、送出4次保送、奪2次三振，失掉2分提前退場。此戰速球均速僅96.2英里（約154.8公里），未達預期水準，加上變化球頻頻投不進好球帶，控球問題再度浮現。對此，多位美國記者提出警告，指出若他無法改善控球，尤其是讓變化球穩定進入好球帶，打者將會完全無視他的第二球種，削弱投球威脅。

佐佐木在3月19日的MLB初登板（對小熊）曾以接近100英里（約160公里）的速球壓制對手，繳出3局、1安打、3次三振的內容，但當時同樣出現5次保送，並因保送壘包擠滿而失1分，暴露出控球不穩的問題。

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此次主場初登板亦有相同隱憂，首局面對滿壘危機時，因不幸的內野安打先失1分，接著對上史威尼（Trey Sweeney）投了10球，最終以四壞球再送1分，首局便用了高達41球才勉強抓下3個出局數。

▲▼道奇日本投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

道奇資深記者哈里斯（Blake Harris）直言，「這是佐佐木職業生涯最糟的開局，他在首局就被敲出3支安打、送出2次保送，花了41球才脫身。值得注意的是，他今天的速球均速只有96.2英里（約154.8公里），未能展現應有水準。」

進入第2局後，佐佐木依舊難以找到節奏，先讓首名打者保送上壘，接著又因暴投讓跑者推進到得點圈。雖然之後勉強抓下2個出局數，但面對托克森（Spencer Torkelson）時再度投出第4次四壞球，道奇決定將他換下。

根據《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）統計，佐佐木全場61球中，僅32球進入好球帶，控制明顯失準。

《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）則進一步指出，「佐佐木兩場先發累計出現太多保送，接下來的問題是，他是否能用變化球投進好球帶？在這一點改善之前，MLB的打者將會完全無視他第二球種的威脅。」

關鍵字： MLB佐佐木朗希道奇羅伯斯大谷翔平小熊

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