叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL職籃副秘書長王志群經營的YouTube頻道《5後時光》節目片段引起風波，遭網友質疑針對「電豹女」人氣成員李雅英有不恰當言論，對此聯盟會長莊瑞雄今（29）日發文致歉，強調「不應該有如此物化女性的言論，更何況是具有影響力的人與平台。」

王志群日前與《5後時光》的客座主持人左從凱一起訪問雲豹執行長張建偉，席間出現飲酒橋段，更有網友反應聽到張建偉要邀請雲豹所屬啦啦隊「電豹女」人氣南韓籍成員李雅英，來坐在王志群、左從凱大腿，引發軒然大波。

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雲豹球團今日下午緊急發出聲明澄清，稱經查證，張建偉在節目中的實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語。王志群接受《ETtoday新聞雲》訪問時，也強調絕無此事，但對造成風波再次向球迷致歉。

TPBL會長莊瑞雄則在社群媒體上回應，「今天接到許多球迷跟我反應有關於聯盟副秘書長志群的YT頻道中有一些不恰當的言行，會長對此感到非常的抱歉。」

「頻道的內容主要是邀請籃球界的好朋友，藉由喝酒聊天，讓球迷了解這些球員之間的軼事。」莊瑞雄說，「但就算是朋友間的喝酒玩鬧，也不應該有如此物化女性的言論，更何況是具有影響力的人與平台。」

「會長謹代表聯盟向所有球迷及當事人致歉，我們會深刻檢討與反省，加強性平觀念的教育，不會再讓類似的情形發生。」