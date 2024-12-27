湖人願用3枚首輪籤換強力新援　可能與公牛、籃網等5隊進行交易

The Lakers are open to potentially trading their available first-round picks, per @ShamsCharania.



Los Angeles is looking for an impact player or multiple players that can contribute to this current team and long-term. pic.twitter.com/HhYvlEmxDL — Evan Sidery (@esidery) December 26, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人近5戰4勝，戰績回升到17勝13敗，排在西區第6，但在天王詹姆斯(LeBron James)馬上要滿40歲，當家長人戴維斯(Anthony Davis)始終無法減輕負荷之下，增加陣容深度成了當務之急，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(27)日在節目上披露，洛城願用3枚首輪籤換取強力新援。

湖人今夏未能幫雙巨頭詹姆斯、戴維斯找到明星搭檔，《ESPN》名記者查拉尼亞在節目《First Take》上直言，「他們覺得自己的陣容有些頭重腳輕，當你想到詹姆斯和戴維斯時，怎麼圍繞這兩人來完善這支球隊呢？」並指出洛城正在關注的「賣家」有拓荒者、巫師、暴龍和公牛。

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▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「我在湖人管理階層的消息來源告訴我……他們願意在潛在交易中放棄3個首輪選秀權，但他們希望得到能夠立即融入球隊的球員。」查拉尼亞說，湖人想網羅的強力新援，不僅要能與雙巨頭搭配，還要能在未來3年甚至5年內都效力這支球隊，並且能夠適應目前主帥瑞迪克(JJ Redick)的體系。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的消息，湖人可以交易的選秀權為2029到2031年的首輪籤。

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

傳出在湖人補強雷達上的球員，有公牛「灌籃王」拉文(Zach LaVine)、巫師中鋒瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)等，不過據《芝加哥太陽報》的消息，洛城堅持不將「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)納入交易，談判因此停滯不前。隨隊記者布哈(Jovan Buha)則披露，湖人最近放棄了一次交易得到瓦倫修納斯的機會。

湖人潛在的交易對象除了拓荒者、巫師、暴龍和公牛，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)還點名籃網，「洛杉磯已表達對強森(Cam Johnson)和芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)有興趣。」湖人可用羅素(D’Angelo Russell)、八村壘和胡德-希菲諾(Jalen Hood-Schifino)等來匹配薪資。

▲籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）