唐西奇至少缺席1個月無緣爭MVP　專家警告左小腿拉傷易復發

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在聖誕大戰傷退，經MRI檢查後確認是左小腿拉傷，至少得休養1個月才能重新評估傷勢，這意味著他至少會錯過15場比賽，將因此無緣競爭MVP等年度獎項，運動醫學專家莫爾斯(Jesse Morse)指出，唐西奇有大量的左小腿傷病史，小腿拉傷很容易復發，不建議過早回歸。

達拉斯本季延攬前灣區4冠神射湯普森(Klay Thompson)組成3巨頭，進入11月中後，團隊表現漸入佳境，目前以19勝11敗暫居西區第4，當家頭牌唐西奇卻在聖誕大戰中倒下，第2節末段，他用左腳著地時露出痛苦的表情，明顯出現傷勢，回到休息室後就沒再回到場上。

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▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

唐西奇賽後被目擊拄著拐杖離場，經MRI檢查後，確認是左小腿拉傷，將在1個月後重新評估傷勢，這意味著他至少會錯過15場比賽，加上他本季已因右膝挫傷、右手腕扭傷和左腳跟挫傷等缺席了8戰，確定無緣角逐MVP在內等年度獎項。

根據聯盟的規定，單季出賽必須達65場，才有資格競爭各大獎項及年度最佳陣容，唐西奇過去5年都是年度第1隊的成員，他本季至今出賽22場，場均能砍28.1分、8.3籃板和7.8助攻。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

這是唐西奇近年第3度拉傷小腿，前2次是2021-22賽季例行賽最終戰，以及2023年季前訓練時。

運動醫學專家莫爾斯指出，如果是2級小腿拉傷，通常需要6到8周的時間才能復原，唐西奇過去有大量左小腿傷病史，而小腿拉傷(通常是腓腸肌，有時是比目魚肌)以容易再次受傷而著稱，因此不建議過早回歸。

莫爾斯特別提到，這與跟腱受傷也有間接的相關性，另一位巨星杜蘭特(Kevin Durant)就曾在2019年季後賽期間遭逢右小腿傷勢，最後演變成阿基里斯腱斷裂重傷。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）