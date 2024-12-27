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大谷翔平分享與真美子的婚後甜蜜生活：太太喜歡恐怖電影...

▲▼大谷翔平與妻子田中真美子前往觀看洛杉磯湖人隊比賽。（圖／路透）

▲大谷翔平與妻子田中真美子。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平接受《Number》雜誌專訪，除了談論自己的職業生涯，也罕見分享了私人生活點滴，不僅透露了與愛犬Decopin的互動趣事，更首度談及婚後生活的甜蜜時光。

談到愛犬Decopin在開球儀式上的完美表現，大谷笑著表示這都歸功於平日的訓練。「一開始是教他『bring it』的指令，讓他學會叼回玩具，再慢慢加入『stay』的指令，訓練他在投手丘等待。」大谷也透露，Decopin雖然不愛出門散步，但在家庭庭院裡總是活力充沛，「他不是優雅散步的類型，比較喜歡盡情奔跑。」

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當被問到Decopin是否讓他想起過去的愛犬Ace時，大谷說，「雖然顏色很像，但性格完全不同。」他解釋道，黃金獵犬Ace表情豐富，而科伊克爾犬Decopin則較為內斂，「只有在玩耍或追逐松鼠時才會特別興奮。」

在談到婚後生活時，大谷展現出不同於球場上的溫柔一面。「環境改變了，有了Decopin，也和太太一起生活，生活變得更豐富了。」他提到，雖然因左肩手術後行動受限，但仍找到許多居家樂趣，「比如和太太一起裝飾聖誕樹，這種事情如果是我一個人，絕對不會做。」

大谷更透露，他和太太最近一起觀看了《恐懼大街》三部曲，「因為太太喜歡《怪奇物語》那類的恐怖片，我也喜歡，所以一起看了。」

當被問及「現在的小確幸」是什麼時，大谷表示，「雖然現在因為手術不能做什麼大規模的旅行，但就是想著可以和太太一起去哪裡逛逛...想到這些時就會感到幸福。

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