日職籃青年隊參訪雲豹訓練基地　高錦瑋暖送球鞋想起小時候

▲高錦瑋送小球員全新球鞋。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹連兩年飛往日本與B聯盟勁旅熊本Volters進行「台日友好城市交流賽」，雲豹26日、27日兩天化身東道主，熱情迎接來訪的熊本Volters U15青年隊，先後帶領貴客們參觀球團辦公室與訓練基地，完美達成親善交流目的。

雲豹球團昨(26日)先安排小客人們參訪球團辦公室，今(27日)則前往參觀球隊訓練基地，並與雲豹球員進行籃球互動，球團營運長顏行書表示，「很開心能看到這樣的國際籃球交流，尤其是與基層的孩子們互動，相信今天的活動小球員們都很有收穫。」

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▲熊本Volters U15青年隊參訪雲豹訓練基地。（圖／台啤雲豹提供，下同）



在球團辦公室裡，雲豹透過影片讓來訪的小球員們更認識球隊近年大小事，現場更響起本季主場豹紅神曲「超燃入勝」，小球員們儘管語言不同，也紛紛嗨唱經典歌詞「豹豹豹豹豹」。

熊本Volters U15青年隊副隊長西本湧真說，「這是我人生第一次參觀職業籃球隊的辦公室，整體包裝看起來非常新穎，大家也都很友善，體驗非常棒！」





熊本Volters U15青年隊今(27日)則是抵達球隊訓練基地參觀，並與黃鎮、高錦瑋、林信寬、汪哲宇、丁冠皓等五位球員進行籃球互動遊戲，「小高」高錦瑋在活動尾聲更加碼送出兩雙籃球鞋炒熱現場氣氛，最後獲得球鞋的兩名青年隊球員斎藤俊磨、瀨上凌矢異口同聲表示，「今天真的太幸運了！」



去年隨隊征戰首次「台日友好城市交流賽」的高錦瑋，他相當肯定小球員們活動中所展現的球技與態度，談到為何想要送球鞋，小高說，「小時候因為家境的關係，拿到新球鞋的時候都格外珍惜，所以想藉由這個難得的機會，回饋並激勵這群青年隊的孩子們，未來繼續努力，目標成為更優秀的職業球員。」



