范國宸砸逾20萬赴美訓練　驚見卡仔超狂實力：很誇張

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將外野手范國宸季後赴美特訓，意外巧遇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）的震撼打擊表現。

范國宸在美國Driveline訓練中心進行為期一個月的特訓，「主要目的是學習新東西，修正今年打擊不好的地方。」他表示，Driveline的訓練方式相當科學化，「一到就先進行檢測，教練團隊會針對我的弱項開會討論，然後規劃客製化的打擊和重訓課表。」

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讓范國宸印象最深刻的是，中心運用各種先進儀器，透過調整球棒重量、長度等方式進行訓練，「他們不會直接改變我們的動作，而是讓我們嘗試一些平常不會做的練習動作，感覺蠻新鮮的。」

更令人驚喜的是，范國宸在訓練期間巧遇台美混血大物「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）。

「他雖然小小隻的，但肌肉線條很漂亮。即使只用短棒打擊，每一球的擊球初速都突破100英里，我們每次看到都覺得很誇張，真的很可怕。」范國宸回憶當時情景仍難掩驚嘆。

這趟美國行程花費不菲，「光是機票、住宿、租車和學費，基本就要2幾萬萬，這還不包括吃的。」范國宸坦言。由於時間剛好碰上妻子坐完月子，「老婆很辛苦，她比較累，也謝謝他。」

今年球季對范國宸來說並不順遂，先是開季遇到膝蓋發炎，季中又因踩到水溝蓋扭傷而下放二軍。展望明年，他表示，「現在訓練的感覺都不錯，最重要的是要維持身體健康。今年遇到一些傷勢和奇怪的狀況，希望明年能把傷勢顧好，其他的就不想太多。」

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）