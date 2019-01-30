運動雲

> >

塞爾提克非戴維斯交易首選　厄文恐毀留波士頓承諾出走？

ETtoday運動雲

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

受限於「羅斯條款」，塞爾提克在「戴維斯(Anthony Davis)爭奪戰」居於劣勢，他們只能等到休賽季才能說服這位25歲全明星前鋒入隊聯手主控厄文(Kyrie Irving)；但美國《雅虎體育》披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，原本已經口頭承諾要續留波士頓的厄文，今夏是否會與塞爾提克續約的不確定性正持續上升。

鵜鶘一哥戴維斯拋出「賣我」宣言，各隊全都磨刀霍霍要搶人，但東區傳統名門塞爾提克卻受限「羅斯條款」，成為聯盟唯一一支在2月交易截止日前完全沒機會搶到「一眉哥」的隊伍。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)報導，綠衫軍並非戴維斯的首選，這也讓厄文今夏是否會與波士頓續約的不確定性持續上升。塞爾提克今夏最理想的狀況，就是能夠與厄文續約，並透過交易找來與厄文私交甚篤的戴維斯，組成超強的全明星連線。

但如今卻傳出「一眉哥」並沒有將波士頓視為優先選擇，渴望與戴維斯聯手的厄文是否還會堅守他去年10月許下的留隊承諾，顯然成了未知數，加上他近來與塞爾提克陣中的年輕球員出現摩擦，確實存在「出走」的可能性。

厄文本季繳出場均23.7分、6.9助攻和4.8籃板，外帶1.7抄截，場均助攻和籃板皆創下生涯新高，但若綠衫軍無法留住他，就算今夏還有機會招攬戴維斯，成功機率也將變得相當低，還將面臨戰力大幅衰退的窘境。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克厄文綠衫軍戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小黃為載客「螃蟹式」往右亂切　騎士被擊落...帶車左摔滑行3米

推薦閱讀

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

湖人若得到AD還能吸引湯神？沃神爆「某情況」下可能成真

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

林書豪砍13+4連4戰得分上雙　老鷹扳倒西區老八快艇

熱門新聞

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

中職／助總給自主空間　官大元溝通互信達標

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

詹皇投籃訓練手感火燙　超遠底線「丟」籃秀驚人臂力

讀者回應

﻿

最新新聞

1綠衫軍非AD交易首選　厄文恐出走？

2卡達對阿聯　觀眾丟水瓶、拖鞋砸球員

3豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

4亞足賽／四屆冠軍日本決賽對卡達

5SBL／蔣淯安再獲「1月雙料MVP」

熱門新聞

1老鷹主帥主動和林書豪「談交易」

2周儀翔交手劉錚　台灣LBJ帶走勝利

3助總給空間　官大元溝通互信達標

4彭政閔模範生　組頭怨「超難買」

5豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366