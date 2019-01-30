塞爾提克非戴維斯交易首選　厄文恐毀留波士頓承諾出走？

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

受限於「羅斯條款」，塞爾提克在「戴維斯(Anthony Davis)爭奪戰」居於劣勢，他們只能等到休賽季才能說服這位25歲全明星前鋒入隊聯手主控厄文(Kyrie Irving)；但美國《雅虎體育》披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，原本已經口頭承諾要續留波士頓的厄文，今夏是否會與塞爾提克續約的不確定性正持續上升。

鵜鶘一哥戴維斯拋出「賣我」宣言，各隊全都磨刀霍霍要搶人，但東區傳統名門塞爾提克卻受限「羅斯條款」，成為聯盟唯一一支在2月交易截止日前完全沒機會搶到「一眉哥」的隊伍。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)報導，綠衫軍並非戴維斯的首選，這也讓厄文今夏是否會與波士頓續約的不確定性持續上升。塞爾提克今夏最理想的狀況，就是能夠與厄文續約，並透過交易找來與厄文私交甚篤的戴維斯，組成超強的全明星連線。

但如今卻傳出「一眉哥」並沒有將波士頓視為優先選擇，渴望與戴維斯聯手的厄文是否還會堅守他去年10月許下的留隊承諾，顯然成了未知數，加上他近來與塞爾提克陣中的年輕球員出現摩擦，確實存在「出走」的可能性。

厄文本季繳出場均23.7分、6.9助攻和4.8籃板，外帶1.7抄截，場均助攻和籃板皆創下生涯新高，但若綠衫軍無法留住他，就算今夏還有機會招攬戴維斯，成功機率也將變得相當低，還將面臨戰力大幅衰退的窘境。

▲厄文。（圖／CFP）