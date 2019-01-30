厄文「有興趣」重新聯手詹皇　湖人今夏再簽AD組成3巨頭？

▲厄文有意再次跟詹姆斯聯手？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

生涯前6季都效力騎士的厄文(Kyrie Irving)，在與老大哥詹姆斯(LeBron James)合作3季後突然出走，改到波士頓當一哥，爆出雙方關係破裂。不過厄文近來打電話向「詹皇」致歉破冰，《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)更爆料，這位26歲全明星控衛有興趣再次聯手「詹皇」。

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的「賣我」宣言牽動著全聯盟，美國《雅虎體育》29日才披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，讓原本口頭承諾要續留波士頓的厄文，今夏是否會與塞爾提克續約的不確定性持續上升；因為關係緊密的兩人一直都想攜手拚戰，若「一眉哥」不到波士頓，厄文也可能考慮走人。

《Bleacher Report》台灣時間30日又報導，與塞爾提克親近的消息來源確認了一項驚人消息，厄文對與他的前騎士隊友詹姆斯重聚感興趣，還強調「這是真的」。值得一提的是，厄文最近曾自曝打電話向「詹皇」道歉並向老大哥請教事情，他到綠衫軍帶領年輕球員後，才發現當領袖有多不容易。

▲厄文先前主動打電話給詹姆斯道歉 。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯則在去年11月底接受《The Athletic》訪問時澄清，當初厄文自請離隊不是自己的問題，「我從來就沒有不想和他一起打球的感覺，我唯一努力做的，只有給他我能做到的一切，甚至更多。」

《NBC Sports》去年曾披露，厄文原本已經做好騎士將圍繞著他打造球隊的準備，還在「詹皇」2014年夏天宣布回鍋克里夫蘭前，就招攬了海沃德(Gordon Hayward)，並得到對方口頭承諾，最後計畫卻毀於一旦，兩人可能早早就種下心結，不過如今已破冰重新修補了關係。

《Lakers Nation》指出，若湖人在當地時間2月7日交易截止日前得到戴維斯，那今夏幾乎就不可能有足夠的薪資空間簽下厄文。比較理想的狀況是，等厄文7月1日恢復自由身再簽下他，並透過交易延攬「一眉哥」；但這也會碰上一個難題，就是綠衫軍今夏就會從「羅斯條款」中解套，湖人若沒在2月交易截止日前搶到「一眉哥」，等到休賽季塞爾提克也會成為爭奪戴維斯的競爭對手之一。

▲厄文曾爆出與詹姆斯不合。（圖／達志影像／美聯社）