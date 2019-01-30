運動雲

> >

厄文「有興趣」重新聯手詹皇　湖人今夏再簽AD組成3巨頭？

ETtoday運動雲

▲厄文有意再次跟詹姆斯聯手？（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文有意再次跟詹姆斯聯手？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

生涯前6季都效力騎士的厄文(Kyrie Irving)，在與老大哥詹姆斯(LeBron James)合作3季後突然出走，改到波士頓當一哥，爆出雙方關係破裂。不過厄文近來打電話向「詹皇」致歉破冰，《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)更爆料，這位26歲全明星控衛有興趣再次聯手「詹皇」。

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的「賣我」宣言牽動著全聯盟，美國《雅虎體育》29日才披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，讓原本口頭承諾要續留波士頓的厄文，今夏是否會與塞爾提克續約的不確定性持續上升；因為關係緊密的兩人一直都想攜手拚戰，若「一眉哥」不到波士頓，厄文也可能考慮走人。

《Bleacher Report》台灣時間30日又報導，與塞爾提克親近的消息來源確認了一項驚人消息，厄文對與他的前騎士隊友詹姆斯重聚感興趣，還強調「這是真的」。值得一提的是，厄文最近曾自曝打電話向「詹皇」道歉並向老大哥請教事情，他到綠衫軍帶領年輕球員後，才發現當領袖有多不容易。

▲騎士一哥詹姆斯放下前嫌，選厄文當明星賽隊友 。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文先前主動打電話給詹姆斯道歉 。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯則在去年11月底接受《The Athletic》訪問時澄清，當初厄文自請離隊不是自己的問題，「我從來就沒有不想和他一起打球的感覺，我唯一努力做的，只有給他我能做到的一切，甚至更多。

《NBC Sports》去年曾披露，厄文原本已經做好騎士將圍繞著他打造球隊的準備，還在「詹皇」2014年夏天宣布回鍋克里夫蘭前，就招攬了海沃德(Gordon Hayward)，並得到對方口頭承諾，最後計畫卻毀於一旦，兩人可能早早就種下心結，不過如今已破冰重新修補了關係。

《Lakers Nation》指出，若湖人在當地時間2月7日交易截止日前得到戴維斯，那今夏幾乎就不可能有足夠的薪資空間簽下厄文。比較理想的狀況是，等厄文7月1日恢復自由身再簽下他，並透過交易延攬「一眉哥」；但這也會碰上一個難題，就是綠衫軍今夏就會從「羅斯條款」中解套，湖人若沒在2月交易截止日前搶到「一眉哥」，等到休賽季塞爾提克也會成為爭奪戴維斯的競爭對手之一。

▲騎士詹姆斯、厄文、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文曾爆出與詹姆斯不合。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇綠衫軍塞爾提克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

塞爾提克非戴維斯交易首選　厄文恐毀留波士頓承諾出走？

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

湖人若得到AD還能吸引湯神？沃神爆「某情況」下可能成真

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

熱門新聞

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

塞爾提克非戴維斯交易首選　厄文恐毀留波士頓承諾出走？

中職／助總給自主空間　官大元溝通互信達標

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

讀者回應

﻿

最新新聞

1前洋基沃克1年200萬加盟馬林魚

2戴資穎領跑女單積分下修　馬琳衝第2

3魔術強森：勇士不及過去公牛湖人

4賈索想留灰熊　若被交易也接受

5SBL／台啤8人入明星賽擔雙隊長

熱門新聞

1豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

2老鷹主帥主動和林書豪「談交易」

3周儀翔交手劉錚　台灣LBJ帶走勝利

4綠衫軍非AD交易首選　厄文恐出走？

5助總給空間　官大元溝通互信達標

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366